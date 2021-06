Twórca "Hannibala" zekranizuje "Christine" Stephena Kinga

Świat filmowych ekranizacji prozy Stephena Kinga rośnie jak na drożdżach. Właśnie dowiedzieliśmy się, że Bryan Fuller (" Hannibal ") przygotuje nową ekranizację "Christine". Będzie zarówno scenarzystą jak i reżyserem.Film jest wspólnym przedsięwzięciem Sony i Blumhouse. Producentami całości będą: Jason Blum To była miłość od pierwszego wejrzenia. Siedemnastoletni Arnie Cunningham zobaczył Christine i zdecydował, że musi ona należeć do niego. Zafascynowany, nie słuchał ostrzeżeń najlepszego przyjaciela ani swojej dziewczyny, która go w końcu opuściła, pokonana przez rywalkę. Rodzice, nauczyciele i wrogowie Arniego przekonali się, co znaczy stanąć na drodze mściwej i bezlitosnej Christine. Bo Christine to nie kobieta. To siejący zło i śmierć Plymouth fury rocznik 1958, samochód widmo. [notka wydawcy]Powieść Kinga doczekała się już jednej kinowej ekranizacji. To " Christine " w reżyserii Johna Carpentera