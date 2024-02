Warner znów to zrobi? Czy gotowe "Miasteczko Salem" trafi do kosza?

Nowe "Miasteczko Salem" od specjalisty od horrorów

Co się dzieje z "Miasteczkiem Salem"?

Stephen King widział film

to historia Bena Mearsa. Mężczyzna wraca w rodzinne strony w poszukiwaniu inspiracji dla swojej nowej książki. Kiedy odkrywa, że miejscowość została sterroryzowana przez wampira, staje na czele grupy wyrzutków walczących ze złem.Obraz nakręcił stały specjalista w Warner Bros. od horrorów Gary Dauberman . Pracował on przy uniwersum " Annabelle " oraz napisał scenariusz dylogii " To ".W głównej roli wystąpił Lewis Pullman , który zdążył już zagrać w " Top Gun: Maverick " i serialu " Lekcje chemii ". Partnerują mu: Makenzie Leigh . Potem jednak wiosną dokonano dokrętek i Warner wyznaczył datę premiery na wrzesień 2022 roku.Studio zmieniło później zdanie i przesunęło film na kwiecień 2023 roku. Jednak wtedy do kin weszło " Martwe zło: Przebudzenie ", a " Salem's Lot " zostało zdjęte z kalendarza premier kinowych.Od tamtej pory studio milczy na temat projektu. W drugiej połowie roku. To jednak do dziś nie nastąpiło.Są jednak szczęśliwcy, którzyobejrzeli. Warner zrobił kilka pokazów testowych, których wynik był raczej pozytywny. Co prawda, ale większość oceniała go dobrze.Wśród nich jest i sam Stephen King , który napisał swego czasu na X, że. Film uznał za w miarę wierną adaptację, choć nie ze wszystkimi zmianami w stosunku do literackiego oryginału się zgadza.