Twórca "Millerów" za kamerą "Spy v Spy"

Wygląda na to, że " Spy vs. Spy " - kultowy komiksowy pasek Mad Magazine (a także oparta na nim gra wideo ) wreszcie doczeka się ekranizacji. Film, który z przerwami powstaje już ponad dekadę, zyskał kolejnego reżysera - ten finalizuje właśnie warunki kontraktu. Rawson Marshall Thurber stanie najpewniej za kamerą produkcji, która powstaje dla Warner Bros. oraz Imagine Enterntainment. I zapewne napisze też scenariusz, gdyż to w jego przypadku zwyczajowa praktyka (wyjątkiem byli " Millerowie "). Producentami pozostają Ron Howard Brian Grazer z Imagine. Co ciekawe, ten pierwszy miał film reżyserować w 2011 roku."Spy vs. Spy" to opowieść o dwóch, rywalizujących ze sobą szpiegach - w czarnym i białym prochowcu. Życie spędzają na zastawianiu na siebie wyrafinowanych pułapek oraz poszukiwaniu tajemniczej walizki. W filmowej wersji będzie to coś pomiędzy klasycznym kinem szpiegowskim a szaloną slapstickową komedią.Brzmi dobrze? Czytaliście albo graliście w " Spy vs. Spy "?