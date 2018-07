Twórca "Under The Skin" o holokauście

Getty Images © Angela Weiss



Jeden z najciekawszych współczesnych filmowców, Jonathan Glazer ), przygotowuje się do realizacji kolejnego filmu - będzie on opowiadał o holokauście.W trakcie rozmowy w podkaście "A Dash of Drash" twórca zdradził, że pracuje nad filmem, którego akcja będzie rozgrywać się w obozie w Auschwitz. Dodał też tajemniczo, że jego inspiracją nie są losy Żydów, ale "coś zupełnie innego"."Kiedy byłem dzieckiem i oglądałem fotografie z II wojny światowej, uderzały mnie zwłaszcza twarze przechodniów, gapiów, zwyczajnych Niemców. Zastanawiałem się wtedy, jakie to uczucie. Po prostu stać i przyglądać się, czynić z podobnej tragedii spektakl, cyrk" - mówił reżyser.Jesteśmy zaintrygowani - zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, z jak nieortodoksyjnym filmowcem mamy do czynienia.