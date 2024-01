Zrobili krwawego Puchatka. Szykują kolejny koszmar. Z Pinokiem [ZDJĘCIA]

Pinokio w krwawej rzezi. Zobacz pierwsze zdjęcia

"Puchatek: Krew i miód" - slasher, który zrodził baśniowe uniwersum koszmaru

Zwiastun filmu "Puchatek: Krew i miód"

O filmiena razie nie wiemy praktycznie nic. Obsada i twórcy zostaną ujawnieni dopiero za jakiś czas. Podobnie jest z fabułą.Jedyną pewną rzeczą jest to, że ekipa filmowa wejdzie na planlatem.Jagged Edge Productions zaprezentowało jednak logo filmu, które wygląda tak:A także planszę z ryciną zapowiadającą film, która pojawi się w napisach. Twórcy zapowiadają, żeJest to niskobudżetowy horror opowiadający alternatywną historię Kubusia W filmie Krzyś dorósł i opuścił Stumilowy Las oraz swoich wiernych kompanów Kubusia i Prosiaczka, by rozpocząć dorosłe życie. Samotni i zgorzkniali Kubuś Prosiaczek pogrążają się w smutku i pielęgnują w sobie gniew, który zmienia ich w dzikie bestie. Ich przysmakiem już nie jest miód, ale ludzka krew. A po nocach śnią o okrutnej zemście na dawnym przyjacielu. Tymczasem niczego niepodejrzewający Krzyś powraca, by przedstawić im swoją ukochaną. Nie wie, że nie wchodzi się dwa razy do tego samego lasu.stał się początkiem całego uniwersum. W przygotowaniu jest już nie tylko sequel, ale również: