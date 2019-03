Tyrese Gibson w biografii słynnego piosenkarza R&B

Getty Images © Mike Windle

Studio Warner Bros. Pictures przygotowuje filmową biografię słynnego piosenkarza R&B Teddy'ego Pendegrassa. W muzyka ma wcielić się znany m.in. z seriiPendegrass urodził się w 1950 roku. Sławę zdobył na początku lat 70. jako wokalista grupy Harold Melvin & The Blue Notes, a potem jako artysta solowy. W latach 1977-1981 nagrał cztery albumy, które pokryły się platyną. Ma na koncie szereg przebojów, m.in. "Close the Door". W 1982 przeżył poważny wypadek, w wyniku którego został sparaliżowany od pasa w dół. Nie przerwało to jednak jego kariery. Na emeryturę przeszedł dopiero w 2007 roku. Zmarł 3 lata później., powiedział Gibson , sam będący popularnym piosenkarzem, kilkakrotnie nominowanym m.in. do nagród Grammy.Scenarzystą projektu jest Little Marvin, autor debiutującego w tym roku na platformie Amazon serialu. Wśród producentów filmu są Donald De Line