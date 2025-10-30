Animacja "Hello Kitty" nadchodzi! Jest data premiery

Warner Bros. być może w przyszłym roku zostanie częścią Skydance Paramount. Jednak póki co studio pracuje tak, jakby to przejęcie nie miało znaczenia i ogłasza kolejne plany filmowe. Najnowsza informacja uraduje fanów marki "Hello Kitty". Zapowiadany od dekady film animowany w końcu powstanie. Niestety, do kin nie trafi zbyt szybko.
"Hello Kitty" w kinach, ale dopiero za kilka lat
O planach filmowego "Hello Kitty" zaczęło się mówić w Hollywood jeszcze w 2015 roku. Cztery lata później należące do Warner Bros. New Line oficjalnie ogłosiło rozpoczęcie prac. Jednak od tamtej pory o projekcie praktycznie nic nie informowano, więc można było przypuszczać, że po cichu trafił do kosza.
Teraz otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie. Animowane "Hello Kitty" trafi do kin w 2028 roku. Amerykańska data premiery została wyznaczona na 21 lipca 2028 roku.
O filmie na razie nie wiemy praktycznie nic. Znany jest nazwisko reżysera, które jednak fanom nic nie mówi. Jest to bowiem Leonardo Matsuda, dla którego będzie to pełnometrażowy debiut. Za scenariusz odpowiada autorka fabuły do "Wicked" Dana Fox.
Marka "Hello Kitty" narodziła się w 1974 roku. Pierwszą postać - Kitty White - wymyśliła Yuko Shimizu. Kocica rasy bobtail szybko stała się globalnym fenomenem. Jej podobiznę można znaleźć na ubraniach, przyborach szkolnych, naklejkach, a nawet tosterach. W Korei Kitty ma nawet własny samochód. Zwierzątko okazało się do tego stopnia popularne, że zrealizowano kilka seriali animowanych i gier o jego przygodach. Marka Hello Kitty przyniosła do tej pory grubo ponad miliard dolarów dochodu.
Zwiastun filmu "Inner Workings", krótkometrażówki Leo Matsudy