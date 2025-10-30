Mia Goth i Zach Galifianakis poszukają zemsty na niedźwiedziu

Hollywood nie przestaje obsadzać Mii Goth wyłącznie w najdziwniejszych możliwych produkcjach. Jak donosi portal The Hollywood Reporter, aktorka znana z serii "X" zostanie główną gwiazdą projektu "Hey Bear". W filmie wcieli się w Claire – kobietę, która poszukuje zemsty na niedźwiedziu po tym, jak ten zabił jej męża.
"Hey Bear" – co wiemy?
Film oparty jest na scenariuszu Carrie Kemper
, scenarzystki seriali "The Curse
" i "Próba generalna
". Jej fabuła opisywana jest jako "kino zemsty na niedźwiedziu" z Mią Goth
w pogoni za niebezpieczną zwierzyną. W pomszczeniu zmarłego męża ma pomagać jej strażnik parku imieniem Putt, którego zagra Zach Galifianakis
. Niezależnie od tego, jak absurdalnie może brzmieć premis filmu, twórcy podkreślają, że zależy im na podkreśleniu emocjonalnego dramatu bohaterki, z którym widz mógłby się utożsamić.
Getty Images © Tommaso Boddi
Poza Mią Goth
i Zachiem Galifianakisem
na ekranie zobaczymy także Dana Stevensa
, choć nie wiadomo na razie, czy wcieli się on w zmarłego męża, niedźwiedzia czy zupełnie innego bohatera. Za reżyserię projektu odpowie z kolei Jonathan Krisel
, twórca dużo bardziej obecny dotychczas w telewizji (choćby serial "Portlandia
"). Nie ma nic bardziej ekscytującego od trafienia na projekt, który przełamuje granice oryginalności. Choć sam pomysł może wydawać się absurdalny i szalony, widz bez trudu utożsamia się z Claire i jej podróżą – jak z bólu i żałoby próbować na nowo przejąć kontrolę nad własnym życiem. Mia Goth, Dan Stevens i Zach Galifianakis to wymarzony zespół by sprawić, że będziemy się śmiać, wzruszać i wstrzymywać oddech z przerażenia
– powiedziała w oświadczeniu Gabrielle Stewart, dyrektor HanWay Films, odpowiedzialnego za międzynarodową sprzedaż filmu.
