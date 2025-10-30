Newsy Filmy Mia Goth i Zach Galifianakis poszukają zemsty na niedźwiedziu
The Hollywood Reporter / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Michael Loccisano
Hollywood nie przestaje obsadzać Mii Goth wyłącznie w najdziwniejszych możliwych produkcjach. Jak donosi portal The Hollywood Reporter, aktorka znana z serii "X" zostanie główną gwiazdą projektu "Hey Bear". W filmie wcieli się w Claire – kobietę, która poszukuje zemsty na niedźwiedziu po tym, jak ten zabił jej męża.

Film oparty jest na scenariuszu Carrie Kemper, scenarzystki seriali "The Curse" i "Próba generalna". Jej fabuła opisywana jest jako "kino zemsty na niedźwiedziu" z Mią Goth w pogoni za niebezpieczną zwierzyną. W pomszczeniu zmarłego męża ma pomagać jej strażnik parku imieniem Putt, którego zagra Zach Galifianakis. Niezależnie od tego, jak absurdalnie może brzmieć premis filmu, twórcy podkreślają, że zależy im na podkreśleniu emocjonalnego dramatu bohaterki, z którym widz mógłby się utożsamić. 

GettyImages-2215626616.jpg Getty Images © Tommaso Boddi


Poza Mią Goth i Zachiem Galifianakisem na ekranie zobaczymy także Dana Stevensa, choć nie wiadomo na razie, czy wcieli się on w zmarłego męża, niedźwiedzia czy zupełnie innego bohatera. Za reżyserię projektu odpowie z kolei Jonathan Krisel, twórca dużo bardziej obecny dotychczas w telewizji (choćby serial "Portlandia"). 

Nie ma nic bardziej ekscytującego od trafienia na projekt, który przełamuje granice oryginalności. Choć sam pomysł może wydawać się absurdalny i szalony, widz bez trudu utożsamia się z Claire i jej podróżą – jak z bólu i żałoby próbować na nowo przejąć kontrolę nad własnym życiem. Mia Goth, Dan Stevens i Zach Galifianakis to wymarzony zespół by sprawić, że będziemy się śmiać, wzruszać i wstrzymywać oddech z przerażenia – powiedziała w oświadczeniu Gabrielle Stewart, dyrektor HanWay Films, odpowiedzialnego za międzynarodową sprzedaż filmu.

