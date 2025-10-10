Scenarzystka "Wicked" pracuje nad serialową adaptacją gry "Cluedo"

Do sieci trafiła informacja, że Sony Pictures Television oraz Hasbro Entertainment pracują nad serialową, fabularną adaptacją gry planszowej znanej u nas pod nazwą "Cluedo" (oryginalnie wydanej jako "Clue"). Według Deadline, projekt już wzbudza duże zainteresowanie wśród potencjalnych nabywców.
Kto stworzy serialowe "Cluedo"?
Za scenariusz odpowiada Dana Fox
("Wicked
"), która pełni również funkcję showrunnerki. Reżyserem i producentem wykonawczym został Nicholas Stoller
("Chłopaki też płaczą
"). W gronie producentów wykonawczych znaleźli się także Gabriel Marano z Hasbro, Margy Love z Foxy, Inc. i Conor Welch ze Stoller Global Solutions. Aby zainteresować nabywców, twórcy wysłali materiały promocyjne w charakterystycznej brązowej kopercie, dołączając egzemplarz gry.
Serialowa adaptacja "Clue" ma być osadzona współcześnie. Fabuła opowie o grupie nieznajomych, która zostaje zaproszona na wieczór zagadek do ekscentrycznego miliardera. Mają tam rozwikłać trzy pytania charakterystyczne dla oryginalnej gry – kto zabił, gdzie i czym. Szybko okaże się, że nic nie jest takie, jak się wydaje, a stawka może być nawet wyższa niż życie i śmierć. Według Deadline, serial może mieć ton zbliżony do serii "Na noże
" Riana Johnsona
.
"Clue" zostało po raz pierwszy wydane w 1949 roku, a na całym świecie sprzedano ponad 150 milionów egzemplarzy gry. Gra doczekała się już filmowej ekranizacji z 1985 roku ("Trop
"). W 2011 roku powstał też miniserial
na jej podstawie. Równolegle do nowego serialu, powstaje też reality show Netflixa oparte właśnie na "Clue".
