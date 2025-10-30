Kogo spotkamy we Wrocławiu? Gościnie i goście 16. TAURON American Film Festival

Czymże byłyby nasze festiwalowe suburbia bez spotkań, rozmów i debat? A czymże byłyby te spotkania bez gościń i gości? No właśnie. Co roku nie tylko Wy czekacie na rozmowy z twórcami i twórczyniami – fama o wspaniałej publiczności American Film Festival niesie się w świat, a kolejka chętnych, by Was odwiedzić na wrocławskiej ziemi, wcale nie maleje.
W tym roku na rozmowy z Wami czekać będzie dwoje laureatów Indie Star Award, przeszło 24 twórczyń i twórców festiwalowych filmów i liczne gościnie i goście wydarzeń towarzyszących.
16. AFF odwiedzą: Susan Seidelman (reżyserka i laureatka Indie Star Award)
– sprawdźcie pełen program retrospektywy, a my polecamy zwłaszcza masterclass. Alexandre O. Philippe (reżyser i laureat Indie Star Award)
– zaprezentujemy wybór filmów mistrza dokumentu i tu również szczególnej uwadze polecamy masterclass.
Na poszczególnych seansach pojawią się: Emily McCann Lesser
(producentka "How to Shoot a Ghost
"), Kailey Wolf
(reżyserka "Ostatnie pożegnanie
"), Michelle Twarowska
(scenarzystka, producentka i aktorka "Ostatniego pożegnania
"), Renata Pałys
(aktorka "Ostatniego pożegnania
"), Monika Dawidziuk (aktorka "Ostatniego pożegnania
") oraz Eliza McNitt
(reżyserka i scenarzystka "Pramatki") – po zbiorowych seansach filmów wchodzących w skład sekcji American Shorts, 7 listopada, godz. 13:00 oraz 9 listopada, godz. 15:45. $ECK
(reżyser, scenarzysta, producent, operator, montażysta) – po seansach "Jak na razie w porządku
", 7 listopada, godz. 13:15 oraz 8 listopada, godz, 16:30. Paula González-Nasser
(reżyserka, scenarzystka, producentka) – po seansach "Skautki
", 7 listopada, godz. 16:00 oraz 8 listopada, godz. 16:00. Steven Feinartz
(reżyser, producent) – po seansie "Jest ok?
", 7 listopada, godz. 18:45. Oscar Boyson
(reżyser, scenarzysta, producent) – po seansach "Naszego bohatera, Balthazara
", 7 listopada, godz. 19:00 oraz 9 listopada, godz. 13:00 Chris Merola
(reżyser, scenarzysta, producent) – po seansie "Lemoniadowego chrztu
", 8 listopada, godz. 12:45 oraz 9 listopada, godz. 15:45. Albert Birney
(reżyser, scenarzysta, producent, aktor) oraz Pete Ohs
(scenarzysta, operator) – po seansach "OBEX
", 8 listopada, godz. 13:00 oraz 9 listopada, godz. 16:30. Pete Ohs
(reżyser, scenarzysta, operator, montażysta) oraz Jeremy O. Harris
(aktor, producent, scenarzysta) - po seansach "To właśnie jest piękne w ugryzieniu kleszcza
", 8 listopada, godz.16:15 oraz 9 listopada, godz. 19:30. Jonathan Brett
(producent) – po seansach "Dzieła mistrza
" (Zestaw 1: Seidelman i Seks…), 8 listopada, godz. 16:15 oraz Diablicy, 8 listopada, godz. 19:00. Emily McCann Lesser
(producentka) – po seansach "Życia na niby
" 8 listopada, godz. 18:45 oraz 10 listopada, godz. 13:00. Pete Ohs
(reżyser, scenarzysta, operator, montażysta), Jeremy O. Harris
(scenarzysta, producent, aktor), Lena Góra
(scenarzystka, aktorka), Agata Trzebuchowska
(aktorka), Maja Michnacka
(aktorka) – po seansach "Erupcji
", 8 listopada, godz. 18:45, 9 listopada, godz. 13:15 oraz 10 listopada, godz. 10:30. Michael Strassner
(scenarzysta, aktor) – po seansach "Oszołomów z Baltimore
", 8 listopada, godz. 19:00 oraz 9 listopada, godz. 19:00. Jim Stark
(producent) – po seansach "Dziecka z pyłu
", 8 listopada, godz. 19:15 oraz 10 listopada, godz. 18:45. Agnieszka Swiercz
(reżyserka, producentka, scenarzystka) – po seansach "Rocket Girl
", 9 listopada, godz. 19:00 oraz 10 listopada, godz. 13:15. Pearce Joza
(aktor) i Spencer Howson
(operator) – po seansie "Pod światło
", 10 listopada, godz. 16:15.
Dodatkowo zapraszamy do śledzenia na mapie festiwalowego osiedla ruchów Piotra Tarczyńskiego oraz Łukasza Pawłowskiego. Panowie nie tylko zrobią prelekcje przed seansami filmów z sekcji Polityka na ekranie, ale również spotkają się z Wami jako prowadzący Podkast amerykański – 11 listopada o godz. 11:30. Piotr będzie także jednym z gości Czytania Ameryki, gdzie porozmawia o swojej najnowszej książce Oślizgłe macki, wiadome siły. Historia Ameryki w teoriach spiskowych (Wydawnictwo Znak Literanova).
Okazję do rozmów będą również podczas DKF-u Immersji, Pełnej Sali czy spotkania Filmwebu.
Jest w czym wybierać!
16. TAURON American Film Festival rozpocznie się już za tydzień. Na tegoroczną edycję wydarzenia zapraszamy od 6 do 11 listopada do wrocławskiego Kina Nowe Horyzonty, zaś do 23 listopada będzie można zaprosić AFF do swoich domów – za sprawą seansów online na platformie NH VOD. Trwa sprzedaż biletów i dostępów do pokazów online.