Kogo spotkamy we Wrocławiu? Gościnie i goście 16. TAURON American Film Festival

Czymże byłyby nasze festiwalowe suburbia bez spotkań, rozmów i debat? A czymże byłyby te spotkania bez gościń i gości? No właśnie. Co roku nie tylko Wy czekacie na rozmowy z twórcami i twórczyniami – fama o wspaniałej publiczności American Film Festival niesie się w świat, a kolejka chętnych, by Was odwiedzić na wrocławskiej ziemi, wcale nie maleje. 



W tym roku na rozmowy z Wami czekać będzie dwoje laureatów Indie Star Award, przeszło 24 twórczyń i twórców festiwalowych filmów i liczne gościnie i goście wydarzeń towarzyszących. 

16. AFF odwiedzą:



Susan Seidelman (reżyserka i laureatka Indie Star Award) – sprawdźcie pełen program retrospektywy, a my polecamy zwłaszcza masterclass. 

Alexandre O. Philippe (reżyser i laureat Indie Star Award) – zaprezentujemy wybór filmów mistrza dokumentu i tu również szczególnej uwadze polecamy masterclass.  

Na poszczególnych seansach pojawią się:

Emily McCann Lesser (producentka "How to Shoot a Ghost"), Kailey Wolf (reżyserka "Ostatnie pożegnanie"), Michelle Twarowska (scenarzystka, producentka i aktorka "Ostatniego pożegnania"), Renata Pałys (aktorka "Ostatniego pożegnania"), Monika Dawidziuk (aktorka "Ostatniego pożegnania") oraz Eliza McNitt (reżyserka i scenarzystka "Pramatki") – po zbiorowych seansach filmów wchodzących w skład sekcji American Shorts, 7 listopada, godz. 13:00 oraz 9 listopada, godz. 15:45. 

$ECK (reżyser, scenarzysta, producent, operator, montażysta) – po seansach "Jak na razie w porządku", 7 listopada, godz. 13:15 oraz 8 listopada, godz, 16:30. 

Paula González-Nasser (reżyserka, scenarzystka, producentka) – po seansach "Skautki", 7 listopada, godz. 16:00 oraz 8 listopada, godz. 16:00.

Steven Feinartz (reżyser, producent) – po seansie "Jest ok?", 7 listopada, godz. 18:45. 

Oscar Boyson (reżyser, scenarzysta, producent) – po seansach "Naszego bohatera, Balthazara", 7 listopada, godz. 19:00 oraz 9 listopada,  godz. 13:00 

Chris Merola (reżyser, scenarzysta, producent) – po seansie "Lemoniadowego chrztu", 8 listopada, godz. 12:45 oraz 9 listopada, godz. 15:45. 

Albert Birney (reżyser, scenarzysta, producent, aktor) oraz Pete Ohs (scenarzysta, operator) – po seansach "OBEX", 8 listopada, godz. 13:00 oraz 9 listopada, godz. 16:30. 

Pete Ohs (reżyser, scenarzysta, operator, montażysta) oraz Jeremy O. Harris (aktor, producent, scenarzysta) - po seansach "To właśnie jest piękne w ugryzieniu kleszcza", 8 listopada, godz.16:15 oraz 9 listopada, godz. 19:30. 

Jonathan Brett (producent) – po seansach "Dzieła mistrza" (Zestaw 1: Seidelman i Seks…), 8 listopada, godz. 16:15 oraz Diablicy, 8 listopada, godz. 19:00. 

Emily McCann Lesser (producentka) – po seansach "Życia na niby" 8 listopada, godz. 18:45 oraz 10 listopada, godz. 13:00. 

Pete Ohs (reżyser, scenarzysta, operator, montażysta), Jeremy O. Harris (scenarzysta, producent, aktor), Lena Góra (scenarzystka, aktorka), Agata Trzebuchowska (aktorka), Maja Michnacka (aktorka) – po seansach "Erupcji", 8 listopada, godz. 18:45, 9 listopada, godz. 13:15 oraz 10 listopada, godz. 10:30.

Michael Strassner (scenarzysta, aktor) – po seansach "Oszołomów z Baltimore", 8 listopada, godz. 19:00 oraz 9 listopada, godz. 19:00. 

Jim Stark (producent) – po seansach "Dziecka z pyłu", 8 listopada, godz. 19:15 oraz 10 listopada, godz. 18:45. 

Agnieszka Swiercz (reżyserka, producentka, scenarzystka) – po seansach "Rocket Girl", 9 listopada, godz. 19:00 oraz 10 listopada, godz. 13:15. 

Pearce Joza (aktor) i Spencer Howson (operator) – po seansie "Pod światło", 10 listopada, godz. 16:15. 

Dodatkowo zapraszamy do śledzenia na mapie festiwalowego osiedla ruchów Piotra Tarczyńskiego oraz Łukasza Pawłowskiego. Panowie nie tylko zrobią prelekcje przed seansami filmów z sekcji Polityka na ekranie, ale również spotkają się z Wami jako prowadzący Podkast amerykański – 11 listopada o godz. 11:30. Piotr będzie także jednym z gości Czytania Ameryki, gdzie porozmawia o swojej najnowszej książce Oślizgłe macki, wiadome siły. Historia Ameryki w teoriach spiskowych (Wydawnictwo Znak Literanova). 

Okazję do rozmów będą również podczas DKF-u Immersji, Pełnej Sali czy spotkania Filmwebu. 

Jest w czym wybierać! 

16. TAURON American Film Festival rozpocznie się już za tydzień. Na tegoroczną edycję wydarzenia zapraszamy od 6 do 11 listopada do wrocławskiego Kina Nowe Horyzonty, zaś do 23 listopada będzie można zaprosić AFF do swoich domów – za sprawą seansów online na platformie NH VOD. Trwa sprzedaż biletów i dostępów do pokazów online.

