SkyShowtime ogłasza kontynuację serialu "Śleboda". Czekamy na "Pionka"

Platforma SkyShowtime ogłasza nowy polski serial oryginalny pod tytułem "Pionek". Będzie to kontynuacja "Ślebody" z Marią Dębską i Maciejem Musiałem w rolach głównych.
"Śleboda" czeka na kontynuację
"Pionek", nowy serial oryginalny SkyShowtime, będzie drugą częścią opowieści, w centrum której znajdują się antropolożka Anka Serafin (w tej roli Maria Dębska
) oraz dziennikarz Sebastian Strzygoń (Maciej Musiał
). Tym razem fabuła przeniesie nas na Górny Śląsk.
Serial "Pionek" zostanie oparty na drugiej części popularnej serii etno-kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego opublikowanej pod tym samym tytułem. Za reżyserię ponownie odpowiadać będą Michał Gazda
wspólnie z Bartoszem Blaschke
. Autorem zdjęć będzie Maciej Lisiecki
, a autorkami scenariusza Karolina Frankowska
i Katarzyna Golenia
. Producentką serialu jest Magdalena Szwedkowicz
. Za produkcje odpowiada MAG Entertainment.
Śleboda, pierwszy serial oryginalny SkyShowtime na podstawie powieści Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego, miał swoją premierę pod koniec 2024 roku i przyciągnął przed ekrany niemal połowę subskrybentów serwisu w Polsce, z czego blisko 90% z nich kontynuowało oglądanie serialu po obejrzeniu pierwszego odcinka. Serial nominowany był do Polskich Nagród Filmowych ORŁY 2025 w kategorii najlepszy filmowy serial fabularny, a także do nagrody Gildii Scenarzystów Polskich za najlepszy scenariusz serialu fabularnego.
Zdjęcia do serialu "Pionek" rozpoczną się jeszcze w tym roku.