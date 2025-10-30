Newsy SkyShowtime ogłasza kontynuację serialu "Śleboda". Czekamy na "Pionka"
Platforma SkyShowtime ogłasza nowy polski serial oryginalny pod tytułem "Pionek". Będzie to kontynuacja "Ślebody" z Marią Dębską i Maciejem Musiałem w rolach głównych. 

"Śleboda" czeka na kontynuację



"Pionek", nowy serial oryginalny SkyShowtime, będzie drugą częścią opowieści, w centrum której znajdują się antropolożka Anka Serafin (w tej roli Maria Dębska) oraz dziennikarz Sebastian Strzygoń (Maciej Musiał). Tym razem fabuła przeniesie nas na Górny Śląsk.


Serial "Pionek" zostanie oparty na drugiej części popularnej serii etno-kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego opublikowanej pod tym samym tytułem. Za reżyserię ponownie odpowiadać będą Michał Gazda wspólnie z Bartoszem Blaschke. Autorem zdjęć będzie Maciej Lisiecki, a autorkami scenariusza Karolina Frankowska i Katarzyna Golenia. Producentką serialu jest Magdalena Szwedkowicz. Za produkcje odpowiada MAG Entertainment.

Śleboda, pierwszy serial oryginalny SkyShowtime na podstawie powieści Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego, miał swoją premierę pod koniec 2024 roku i przyciągnął przed ekrany niemal połowę subskrybentów serwisu w Polsce, z czego blisko 90% z nich kontynuowało oglądanie serialu po obejrzeniu pierwszego odcinka. Serial nominowany był do Polskich Nagród Filmowych ORŁY 2025 w kategorii najlepszy filmowy serial fabularny, a także do nagrody Gildii Scenarzystów Polskich za najlepszy scenariusz serialu fabularnego.

Zdjęcia do serialu "Pionek" rozpoczną się jeszcze w tym roku. 


