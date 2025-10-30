Twórca "Kodu zła" kompletuje obsadę nowego horroru

Od czasu premiery "Kodu zła" Osgood Perkins zdecydowanie przyspieszył tempo pracy. W samym roku 2025 stworzył dwa projekty – "Małpę", która do kin trafiła w marcu, a także "Bezpieczne miejsce", które w Polsce zobaczymy w grudniu. Tymczasem portal The Playlist donosi, że twórca skończył kompletować już obsadę kolejnej produkcji. "The Young People" w tym miesiącu rozpoczęło zdjęcia w Vancouver.
"The Young People" – co wiemy o filmie?
Już jakiś czas temu informowaliśmy, że główne role w "The Young People" zagrają Lola Tung
("Koszmar minionego lata
") i Nico Parker
("Jak wytresować smoka
"). Dziś The Playlist przychodzi za to z kompletną listą najważniejszych występów drugoplanowych. W nadchodzącym horrorze zagrają także: Brendan Hines
("Magia kłamstwa
"), Johnny Knoxville
("Jackass
"), Heather Graham
("Miasteczko Twin Peaks
"), Cush Jumbo
("Zostań przy mnie
"), Lexi Minetree
("Elle
"), Lily Collias
("Dobra córka
") oraz Tatiana Maslany
("Orphan Black
").
Getty Images © Michael Kovac
"The Young People
" jest autorskim projektem Perkinsa
, powstającym na podstawie jego własnego scenariusza. Na ten moment niewiele wiadomo o samej fabule, poza zawartą w tytule wskazówką, że będzie ona koncentrować się wokół bohaterek młodego pokolenia. Neon opisuje film jako "bad trip", wskazując na jego narkotyczny, niepokojący charakter. Więcej informacji na pewno ukaże się po światowej premierze filmu "Bezpieczne miejsce
", czekającego na swój kinowy debiut planowany na 14 listopada 2025 roku.
"The Young People
" jest projektem powstającym we współpracy z wytwórnią Neon. Jak podaje portal Variety, niezależne studio ma z Perkinsem
podpisaną umowę typu first-look
, umożliwiającą pierwokup jego kolejnych projektów. W ramach tej umowy wytwórnia zdecydowała się wyprodukować reżyserowi "Kod zła
", "Małpę
" oraz nadchodzące "Bezpieczne miejsce
".