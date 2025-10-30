"The Shards": Wes Bentley w nowym serialu Ryana Murphy'ego. Kogo zagra?

Ryan Murphy pracuje aktualnie nad adaptacją "Strzępów" Breta Eastona Ellisa. Właśnie ogłoszono, że do obsady dołączyła nowa osoba.
Wes Bentley w "The Shards". Jaka przypadła mu rola?
Jak podaje Variety, Wesowi Bentleyowi
przypadła w "The Shards
" rola Terry'ego – ojca granej przez Hayes Warner Debbie. W obsadzie znaleźli się też Kaia Gerber
, Igby Rigney
, Homer Gere
i Graham Campbell
.
"Strzępy" początkowo zostały wydane w formie podzielonego na odcinki audiobooka, który Ellis
emitował w swoim podcaście na przełomie 2020 i 2021 roku. Papierowa wersja trafiła do księgarń początku 2023 roku. W Polsce powieść ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Horyzont. W opisie czytamy: Los Angeles z początku lat 80. Świat zdążył już opłakać Johna Lennona, a "Lśnienie" zawładnęło wyobraźnią widzów. Jednak prawdziwy horror dopiero się rozpocznie. Ubierają się u Calvina Kleina i Ralpha Laurena, wożą mercedesami, jaguarami i porsche, a w willach z basenami wciągają koks, palą jointy i łykają valium. Oto oni: złota młodzież z elitarnej Buckley School u progu dorosłości. Piękni, młodzi, pociągający. Spadkobiercy imperium. Tyle że prawdziwy świat brutalnie się o nich upomina. Media donoszą, że w mieście grasuje seryjny morderca, który zabił już trzy kobiety. Tymczasem w szkole pojawia się nowy uczeń – tajemniczy i hipnotycznie przystojny Robert Mallory. Siedemnastoletni Bret Ellis pragnął przeżyć ostatni rok w szkole, fantazjując o swoich kolegach i pracując nad debiutancką powieścią. Teraz jednak jako jedyny zdaje się dostrzegać kolejne tropy, poszlaki i powiązania. Czy nikt inny naprawdę nie widzi, co im grozi? Rajskie lato nieubłaganie przechodzi w upiorną jesień. Ci, którzy przeżyją, nie zapomną jej już nigdy.
Skąd znamy Wesa Bentleya?Wes Bentley
miał już okazję współpracować z Ryanem Murphym
na planie antologii "American Horror Story" (pojawił się w sezonach "Freak Show
", "Hotel
" i "Roanoke
"). W jego filmografii znajdziemy też takie filmy jak "American Beauty
", "Poziom -2
", "Igrzyska śmierci
", "Interstellar
", "We Are Your Friends
", a także seriale "Blade Runner: Black Lotus
" i "Yellowstone
", który aktualnie zamyka jego filmografię.
Zobacz zwiastun "American Psycho"
Najbardziej znaną książką Breta Eastona Ellisa
jest "American Psycho
". W 2000 roku na ekrany trafiła jej adaptacja z Christianem Bale'em
w roli głównej. Przypominamy zwiastun: