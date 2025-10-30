Newsy Seriale "The Shards": Wes Bentley w nowym serialu Ryana Murphy'ego. Kogo zagra?
"The Shards": Wes Bentley w nowym serialu Ryana Murphy'ego. Kogo zagra?

&quot;The Shards&quot;: Wes Bentley w nowym serialu Ryana Murphy'ego. Kogo zagra?
źródło: Getty Images
autor: Dimitrios Kambouris
Ryan Murphy pracuje aktualnie nad adaptacją "Strzępów" Breta Eastona Ellisa. Właśnie ogłoszono, że do obsady dołączyła nowa osoba.

Wes Bentley w "The Shards". Jaka przypadła mu rola?


Jak podaje Variety, Wesowi Bentleyowi przypadła w "The Shards" rola Terry'ego – ojca granej przez Hayes Warner Debbie. W obsadzie znaleźli się też Kaia Gerber, Igby Rigney, Homer Gere i Graham Campbell.

"Strzępy" początkowo zostały wydane w formie podzielonego na odcinki audiobooka, który Ellis emitował w swoim podcaście na przełomie 2020 i 2021 roku. Papierowa wersja trafiła do księgarń początku 2023 roku. W Polsce powieść ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Horyzont. W opisie czytamy:

Los Angeles z początku lat 80. Świat zdążył już opłakać Johna Lennona, a "Lśnienie" zawładnęło wyobraźnią widzów. Jednak prawdziwy horror dopiero się rozpocznie. Ubierają się u Calvina Kleina i Ralpha Laurena, wożą mercedesami, jaguarami i porsche, a w willach z basenami wciągają koks, palą jointy i łykają valium. Oto oni: złota młodzież z elitarnej Buckley School u progu dorosłości. Piękni, młodzi, pociągający. Spadkobiercy imperium. Tyle że prawdziwy świat brutalnie się o nich upomina. Media donoszą, że w mieście grasuje seryjny morderca, który zabił już trzy kobiety. Tymczasem w szkole pojawia się nowy uczeń – tajemniczy i hipnotycznie przystojny Robert Mallory. Siedemnastoletni Bret Ellis pragnął przeżyć ostatni rok w szkole, fantazjując o swoich kolegach i pracując nad debiutancką powieścią. Teraz jednak jako jedyny zdaje się dostrzegać kolejne tropy, poszlaki i powiązania. Czy nikt inny naprawdę nie widzi, co im grozi? Rajskie lato nieubłaganie przechodzi w upiorną jesień. Ci, którzy przeżyją, nie zapomną jej już nigdy.

Skąd znamy Wesa Bentleya?


Wes Bentley miał już okazję współpracować z Ryanem Murphym na planie antologii "American Horror Story" (pojawił się w sezonach "Freak Show", "Hotel" i "Roanoke"). W jego filmografii znajdziemy też takie filmy jak "American Beauty", "Poziom -2", "Igrzyska śmierci", "Interstellar", "We Are Your Friends", a także seriale "Blade Runner: Black Lotus" i "Yellowstone", który aktualnie zamyka jego filmografię.

Zobacz zwiastun "American Psycho"


Najbardziej znaną książką Breta Eastona Ellisa jest "American Psycho". W 2000 roku na ekrany trafiła jej adaptacja z Christianem Bale'em w roli głównej. Przypominamy zwiastun:


The Shards  (2026)

 The Shards

