Zaczyna się! Biografia Edith Piaf dzięki Sztucznej Inteligencji

Sztuczna Inteligencja "wskrzesi" legendę francuskiej muzyki Edith Piaf

Getty Images © Apic



Edith Piaf - ikona francuskiej piosenki

Zwiastun filmu "Niczego nie żałuję - Edith Piaf"

Jak zapowiada Warner Music Groupbędzie 90-minutową podróżą przez życie legendy francuskiej muzyki Edith Piaf . Poznamy szczegóły jej życia na przestrzeni kilku dekad. Akcja rozgrywać się będzie od lat 20. po śmierć piosenkarki w 1963 roku. Twórcy zapowiadają odkrycie kilku faktów, które do tej pory były tajemnicą.Animacje i wytwory sztucznej inteligencji będą przeplatać się z materiałami archiwalnymi.Projekt powstaje we współpracy ze spadkobiercami Piaf. Dzięki temuPomysłodawczynią filmu jest Julie Veille , która na potrzeby telewizji zrealizowała już dokumenty o Stingu Edith Piaf urodziła się w Paryżu w 1915 roku. Jej ojciec był akrobatą cyrkowym, matka szansonistką. Matka szybko ją porzuciła. Po powrocie z frontu ojciec zabrał ją do swojej matki, która prowadziła dom publiczny. To tam Piaf spędziła dzieciństwo.Jako 15-latka śpiewała na ulicach Paryża. W 1935 roku zaczęła występy w kabarecie "Le Gerny’s". Jej sława szybko eksplodowała. Pierwsze nagrania z jej udziałem ukazały się w 1936 roku. Wtedy też zadebiutowała w kinie małą rólką wO Piaf napisano wiele publikacji. Powstało też kilka filmowych biografii. Najsłynniejszą, jestz 2007 roku, w którym w artystkę wcieliła się Marion Cotillard . Film był wielkim artystycznym triumfem zdobywając dwa Oscary, Złoty Globi cztery BAFTA.