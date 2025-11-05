Twórcy "The Mandalorian" i "Z archiwum X" w jury Warsaw SerialCon

26 listopada w stołecznej Kinotece rozpocznie się 2. odsłona festiwalu seriali, Warsaw SerialCon. W skład międzynarodowego jury wejdą m.in. Barry "Baz" Idoine – operator "The Mandalorian", Frank Spotnitz – producent legendarnego "Z Archiwum X", Susie Liggat – producentka "Doktora Who", Edward K. Gibbon – kostiumograf z "Dyplomatki" i Richard Bullock, scenograf odpowiedzialny za "Dzień Szakala". Pracom jury przewodniczyć będzie Łukasz Palkowski, reżyser kultowych "Bogów". To on razem z hollywoodzkimi twórcami zdecyduje, który polski serial zasłuży na miano najlepszego i nagrodzi największe talenty – od scenariusza, przez reżyserię, po role aktorskie!
Nagrody zostaną przyznane w kategoriach: Najlepszy Serial Roku 2025, Najlepsza rola męska, Najlepsza rola żeńska, Najlepsza reżyseria, Najlepsze zdjęcia, Najlepsza reżyseria obsady, Najlepszy scenariusz oraz BNP Paribas Tomorrow’s Icon.
Barry “Baz" Idoine
to wybitny operator filmowy i reżyser zdjęć, współpracujący z największymi światowymi studiami. Ma na koncie realizację zdjęć do głośnych produkcji takich jak "The Mandalorian
" czy "Westworld
". Jego wizualna wrażliwość i doświadczenie w pracy nad serialami o międzynarodowym zasięgu wnoszą do obrad jury perspektywę najwyższych standardów realizacyjnych. Frank Spotnitz
, scenarzysta i producent, to nazwisko, które zna każdy miłośnik telewizji. Jako współtwórca kultowego "Z Archiwum X
" oraz producent "Człowieka z Wysokiego Zamku" dla Amazon Prime, Spotnitz od lat kształtuje oblicze światowej telewizji. Jego obecność w jury gwarantuje spojrzenie na polskie produkcje z punktu widzenia międzynarodowej narracji i storytellingu, który przekracza granice kulturowe. Susie Liggat
– producentka kultowego serialu "Doktor Who
" – jest jedną z najważniejszych postaci brytyjskiej telewizji. Jej doświadczenie w kreowaniu jakościowych, a jednocześnie przystępnych narracji czyni z niej ekspertkę w ocenie potencjału produkcji skierowanych do szerokiej publiczności. Edward K. Gibbon
to kostiumograf, którego projekty zachwycają precyzją, stylem i zrozumieniem roli ubioru w budowaniu narracji. Pracował przy wielu europejskich i hollywoodzkich produkcjach (m.in. "Córka
", "House of Guinness
", "Skins
") w których kostium stawał się nośnikiem emocji i tożsamości postaci. Jego spojrzenie na detal i kontekst historyczno-estetyczny pozwoli ocenić, jak polscy twórcy wykorzystują kostium do opowiadania o współczesności i przeszłości. Richard Bullock
to ceniony scenograf, który od lat współtworzy światowe produkcje filmowe i serialowe (m.in. "Peaky Blinders
", "Dzień Szakala
"), łącząc funkcjonalność z artystyczną wizją. Jego prace charakteryzują się dbałością o przestrzeń narracyjną i atmosferę opowieści – od realizmu po stylizację. Do jury wniesie spojrzenie na to, jak przestrzeń filmowa może stać się pełnoprawnym bohaterem historii i elementem budującym emocjonalny ton serialu. Nad pracami jury czuwać będzie Łukasz Palkowski
- reżyser takich hitów jak "Bogowie
", "Belfer
" czy "Chyłka
". Jego twórczość, łącząca rozmach filmowy z emocjonalną prawdą, doskonale oddaje ambicje współczesnego polskiego serialu.
To, że polskie seriale oceni międzynarodowe jury, ma znaczenie nie tylko symboliczne. Włączenie uznanych twórców z zagranicy to sygnał, że polska produkcja serialowa stała się częścią globalnego rynku treści audiowizualnych. Dla rodzimych twórców to okazja, by skonfrontować swoje dzieła z kryteriami jakości obowiązującymi na świecie – od struktury scenariusza, poprzez warsztat operatorski, aż po uniwersalność i spójność przekazu.
Nagrody zostaną przyznane serialom fabularnym, które miały swoje premiery w 2024 lub 2025 roku. Laureaci i laureatki konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:
● Najlepszy Polski Serial Roku 2025 – 25.000,00 zł
● Najlepsza rola żeńska – 10.000,00 zł
● Najlepsza rola męska – 10.000,00 zł
● Najlepsza reżyseria – 10.000,00 zł
● Najlepsze zdjęcia – 10.000,00 zł
● Najlepsza reżyseria obsady – 10.000,00 zł
● Najlepszy scenariusz – 10.000,00 zł
● Nagroda BNP Paribas Tomorrow’s Icon – 10.000,00 zł
Laureatów konkursu poznamy 30 listopada 2025 roku podczas gali zamknięcia II BNP Paribas Warsaw SerialCon.