Więcej spin-offów "Gry o tron"! HBO Max szykuje animacje

HBO Max rozwija uniwersum " Gry o tron ". Platforma planuje zrealizować kilka animowanych spin-offów bijącego rekordy popularności serialu.Jak podaje portal The Hollywood Reporter, możliwe, że akcja jednego z projektów będzie się rozgrywać w Yi Ti, znanym także jako Złote Imperium Yi Ti, czyli regionie, którego nigdy nie zobaczyliśmy w oryginalnej serii. George R.R. Martin w jednym z wywiadów powiedział, że ulokowana na dalekim wschodzie Essos kraina ma być odpowiednikiem średniowiecznych Chin. Jak na razie HBO Max nie potwierdziło ani nie skomentowało tych doniesień.Jednocześnie trwają prace nad aktorskimi spin-offami " Gry o tron ", m.in. serialem " House of the Dragon ". Platforma planuje też przenieść na mały ekran kilka innych dzieł George'a R.R. Martina , m.in. "9 Voyages" i "10,000 Ships" będące częścią cyklu "Ogień i krew", którego akcja toczy się 300 lat przed wydarzeniami ukazanymi w "Grze o tron", kiedy smoki rządziły Westeros.