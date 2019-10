Widzowie wybiorą najlepsze wideo w konkursie GVA 2019

Spośród 700 filmów zgłoszonych do konkursu Grand Video Awards 2019 jury wskazało 57 materiałów, których twórcy znaleźli się w finale. W kategorii Nagroda Widzów głos oddajemy widzom i zachęcamy do wskazania najlepszego filmu. Głos można oddać tylko do północy, 8 października na stronie głosowania. Spośród wszystkich głosujących wylosujemy jedną osobę, która wygra smartfon ASUS ZENFONE 6!Nominowane filmy prezentujemyLaureaci konkursu – czyli zwycięzcy w 10 głównych kategoriach, w dodatkowej kategorii Warszawa, a także zdobywcy nagród: Debiut Roku, Kanał Roku i Nagrody Widzów oraz laureaci nagród specjalnych od partnerów konursu – zostaną ogłoszeni na gali Grand Video Awards 9 października w kinie Iluzjon w Warszawie.Relację będzie można oglądać na żywo od godz. 19.30 na stronie Grand Video Awards