"Epoka lodowcowa 6" ma nowy tytuł i datę premiery

W sobotę, podczas Destination D23 zaprezentowano oficjalny tytuł szóstej "Epoki lodowcowej". Poznaliśmy też nową datę premiery.
Nowa "Epoka lodowcowa" coraz bliżej!
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Disney postanowił kontynuować serię kinowych animacji studia 20th Century Fox "Epoka lodowcowa"
. Podczas Destination D23 poznaliśmy nowe szczegóły.
Po pierwsze – i najważniejsze – wiemy, jaki będzie oficjalny tytuł oryginalny. Otóż brzmi on "Ice Age: Boiling Point"
.
Po drugie, Disney ogłosił nową datę premiery. Wbrew wcześniejszym obietnicom animacji nie zobaczymy w 2026 roku. Amerykańska premiera została wyznaczona na 5 lutego 2027 roku
.
"Epoka lodowcowa" – przebojowa seria animacji
Pierwsza "Epoka lodowcowa
" trafiła na ekrany kin w 2002 roku. Film w reżyserii Chrisa Wedge'a
cieszył się sympatią zarówno widzów, jak i krytyków. Walczył m.in. o Oscara i nagrody Annie. Leniwiec Sid
, mamut Manfred
i tygrys szablozębny Diego
powrócili w serii sequeli. Ostatni z nich, "Mocne uderzenie
", trafił na ekrany w 2016 roku. Z kolei w 2022 roku na Disney+ zadebiutował opowiadający o braciach oposach spin-off zatytułowany "Przygody dzikiego Bucka
". Przypominamy zwiastun:
"Epoka lodowcowa: Przygody dzikiego Bucka
" to kontynuacja przezabawnych przygód ulubionych prehistorycznych ssaków. Zdesperowani, aby oddalić się od swojej starszej siostry Eli, żądni wrażeń bracia, Zdzich i Edek, wyruszają na poszukiwanie własnego miejsca, ale szybko wpadają w pułapkę w ogromnej jaskini pod ziemią. Zostają uratowani przez jednookiego, kochającego przygody, polującego na dinozaury dzikiego Bucka. Oposy i łasica muszą stawić czoła nieokiełznanym dinozaurom, które zamieszkują Zaginiony Świat.