Newsy Filmy "Epoka lodowcowa 6" ma nowy tytuł i datę premiery
Filmy

"Epoka lodowcowa 6" ma nowy tytuł i datę premiery

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Wiemy%2C+kiedy+%22Epoka+lodowcowa+6%22+trafi+do+kin.+Znamy+te%C5%BC+oficjalny+tytu%C5%82-162703
&quot;Epoka lodowcowa 6&quot; ma nowy tytuł i datę premiery
W sobotę, podczas Destination D23 zaprezentowano oficjalny tytuł szóstej "Epoki lodowcowej". Poznaliśmy też nową datę premiery.

Nowa "Epoka lodowcowa" coraz bliżej!



Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Disney postanowił kontynuować serię kinowych animacji studia 20th Century Fox "Epoka lodowcowa". Podczas Destination D23 poznaliśmy nowe szczegóły.

Po pierwsze – i najważniejsze – wiemy, jaki będzie oficjalny tytuł oryginalny. Otóż brzmi on "Ice Age: Boiling Point".

Po drugie, Disney ogłosił nową datę premiery. Wbrew wcześniejszym obietnicom animacji nie zobaczymy w 2026 roku. Amerykańska premiera została wyznaczona na 5 lutego 2027 roku.


"Epoka lodowcowa" – przebojowa seria animacji



Pierwsza "Epoka lodowcowa" trafiła na ekrany kin w 2002 roku. Film w reżyserii Chrisa Wedge'a cieszył się sympatią zarówno widzów, jak i krytyków. Walczył m.in. o Oscara i nagrody Annie. Leniwiec Sid, mamut Manfred i tygrys szablozębny Diego powrócili w serii sequeli. Ostatni z nich, "Mocne uderzenie", trafił na ekrany w 2016 roku. Z kolei w 2022 roku na Disney+ zadebiutował opowiadający o braciach oposach spin-off zatytułowany "Przygody dzikiego Bucka". Przypominamy zwiastun: 

"Epoka lodowcowa: Przygody dzikiego Bucka" to kontynuacja przezabawnych przygód ulubionych prehistorycznych ssaków. Zdesperowani, aby oddalić się od swojej starszej siostry Eli, żądni wrażeń bracia, Zdzich i Edek, wyruszają na poszukiwanie własnego miejsca, ale szybko wpadają w pułapkę w ogromnej jaskini pod ziemią. Zostają uratowani przez jednookiego, kochającego przygody, polującego na dinozaury dzikiego Bucka. Oposy i łasica muszą stawić czoła nieokiełznanym dinozaurom, które zamieszkują Zaginiony Świat.


Powiązane artykuły Ice Age: Boiling Point

Ice Age: Boiling Point  (2027)

 Ice Age: Boiling Point

Epoka lodowcowa  (2002)

 Epoka lodowcowa

Epoka lodowcowa 2: Odwilż  (2006)

 Epoka lodowcowa 2: Odwilż

Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów  (2009)

 Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów

Najnowsze Newsy

Filmy Box office

Box Office USA: Nostalgia się sprzedaje. "Szczęki" wracają z impetem

17 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

WENECJA 2025: Czy "Frankenstein" to dzieło geniusza?

6 komentarzy
Filmy

Snoop Dogg przeprasza za krytykę wątku LGBT w "Buzzie Astralu"

41 komentarzy
Filmy

WENECJA 2025: Masowe protesty przeciw wojnie w Gazie docierają na Lido

4 komentarze
Filmy

Disney wierzy w magię swoich animacji. Nowy film za rok!

6 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

WENECJA 2025: Bezrobocie według twórcy "Oldboya" i miejski rytm Neapolu

3 komentarze
Filmy

Filmweb poleca "Sorry, Baby"

3 komentarze