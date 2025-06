(ZDJĘCIA) Will Smith spotkał się z byłym prezydentem Polski

Will Smith spotkał się z Lechem Wałęsą

Oryginalny post Willa Smitha z Lechem Wałęsą

Zwiastun filmu "King Richard: Zwycięska rodzina"

Choć brzmi to dosyć abstrakcyjnie, dokumentację z całego zdarzenia można odszukać w treściach publikowanych przez Smitha w Internecie. Gwiazdor " Facetów w czerni " zatrzymał się w Warszawie, konkretnie w hotelu Raffles Europejski Warsaw – wiemy to z filmiku wrzuconego wczoraj do sieci. Aktor pokazuje się na nim na tle Parady Syrenki, która przeszła w sobotę Krakowskim Przedmieściem.Największym zaskoczeniem były jednak zdjęcia opublikowane raptem kilka godzin temu. Widzimy na nich, że w trakcie swojego pobytu Willowi Smithowi udało się spotkać się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą . Trzy fotografie opatrzył następującym komentarzem:– napisał Smith Analogiczny post na swoim Instagramie opublikował też Lech Wałęsa . Pod zdjęciem lider "Solidarności" napisał krótko: