Will Smith wraca do muzyki po 20 latach. Znamy datę premiery albumu

Kiedy ukaże się nowy album Willa Smitha?

Getty Images © Jim Steinfeldt





Nadchodząca płyta Willa Smitha ma nosić tytuł "Based on a True Story". O jej dacie premiery aktor poinformował z pomocą platformy Instagram, pisząc:"Based on a True Story" ma być podobno tylko pierwszym z całej muzycznej trylogii, co sugeruje podtytuł albumu "Season 1: R.I.T.W.". Na płycie, pośród kilku opublikowanych już singli, ma się ukazać sporo całkowicie nowego materiału, nagranego przez aktora w zeszłym roku z pomocą niezależnej wytwórni Slang Records. Możliwa jest też kolaboracja z synem aktora, Jadenem Smithem , również łączącego występy w filmach z nagrywaniem rapu.Przypomnijmy, że Will Smith swoją karierę muzyczną rozpoczął jeszcze na kilka lat przed pierwszym występem ekranowym. W latach 80. współtworzył duet DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Jako "Świeży Książę" największe sukcesy osiągnął z początkiem lat 90., czyli wraz z debiutem telewizyjnego serialu " Bajer z Bel-Air ".Po trzech albumach współpraca z DJ-em Jazzy Jeffem została zakończona, a Smith rozpoczął muzyczną karierę solową. Wydana w 1997 roku płyta "Big Willie Style", sprzedana w 9 milionach egzemplarzy, była największym sukcesem w muzycznej karierze Smitha – już wtedy był on też po premierze filmów " Dzień niepodległości " i " Faceci w czerni ", stając się jednym z najbardziej rozchwytywanych nazwisk branży.