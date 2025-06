Will Smith mógł zagrać w "Incepcji". Dlaczego odrzucił rolę w hicie Christophera Nolana?

Getty Images © Jeff Kravitz

Will Smith na tegorocznym rozdaniu nagród Grammy

Dlaczego Will Smith odrzucił rolę w "Incepcji"?

Zobacz zwiastun filmu "Incepcja"

W rozmowie, która odbyła się na antenie radiostacji Kiss Xtra, Will Smith podzielił się z fanami nieoczekiwanym wyznaniem: odrzucił główną rolę w " Incepcji ". Powód: nie zrozumiał fabuły. Z jego słów wynika, że był pierwszym wyborem reżysera do roli Cobba – bohatera, którego ostatecznie zagrał Leonardo DiCaprio – mówił.Pierwsze informacje o odrzuceniu przez Smitha roli w " Incepcji " pojawiły się kilka miesięcy po premierze filmu. Według źródeł, na które powoływał się wówczas The Hollywood Reporter, pierwszym wyborem Nolana miał być jednak Brad Pitt . Przed laty Smith nie przyjął także roli Neo w " Matriksie ". Jak tłumaczył w umieszczonym na YouTubie wideo, nie podobało mu się, że rodzeństwo Wachowskich bardziej niż na historii koncentruje się na reżyserii i efektach specjalnych. Incepcja " trafiła na ekrany w 2010 roku. Na całym świecie film zarobił 828 milionów dolarów, co zapewniło mu czwarte miejsce w światowym box offisie. Przypominamy zwiastun: