Will Smith zagra u twórców "Westworld" i "Fallouta"? To ma być coś o IA

"The Slap" nie zakończył kariery Willa Smitha

Cierpliwie więc czekamy na rozwój wydarzeń.Chociaż po uderzeniu Chrisa Rocka na gali oscarowej wydawało się, że Will Smith zapłaci za swoje uniesienie najwyższą cenę – ze współpracy z aktorem wycofał się m.in. Netflix, a on sam musiał zrezygnować z członkostwa w Akademii – czyli swoją karierą, po dwóch latach wszystko wydaje się wracać do normy. Smith bryluje właśnie na ekranach w "Bad Boys 4" i ogłasza m.in. przygotowania do "Jestem legendą 2".W jego imponującej filmografii znaleźć można dziesiątki znaczących ról, ale on sam wybrał niedawno swoją własną ulubioną. Okazało się, że Smith ceni najbardziej film " W pogoni za szczęściem " – więcej o tym można przeczytać TUTAJ:Will Smith jest również jedną z większych gwiazd Hollywood. Film z jego udziałem przyniosły producentom ponad 9,3 mld dolarów. Do najbardziej znanych produkcji z udziałem aktora należą: " Dzień niepodległości ", " Ja, robot ", " Hitch ", " Hancock ", " Legion samobójców " i " Aladyn ". W 2022 roku Smith otrzymał pierwszego w karierze Oscara za tytułową rolę w dramacie biograficznym " King Richard: Zwycięska rodzina ".