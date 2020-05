Woody Harrelson na czele wspaniałych Freak Brothers!

Getty Images © Vittorio Zunino Celotto



Obsada "The Freak Brothers" skompletowana. W bohaterów animowanej adaptacji komiksu Gilberta Sheltona wcielą się Woody Harrelson Tiffany Haddish oraz Pete Davidson Pasek komiksowy "The Fabulous Furry Freak Brothers" jest dziś otoczony aurą dzieła kultowego - powstał w 1971 roku jako krytyka establishmentu, oraz manifestacja skrajnej, kontrkulturowej wrażliwości. Później, z przerwami, był wydawany niemal przez kolejne ćwierć wieku.Podobnie jak w oryginale, w wersji serialowej będzie to opowieść osadzona w roku 1969 w San Francisco. Leserzy Franklin Freek ( Harrelson ), Fat Freddy Freekowski ( Goodman ), Phineas T. Phreakers ( Davidson ) wraz z wrednym i wulgarnym kocurem Kitty ( Haddish ) spędzają dnie na unikaniu wojskowego poboru, miganiu się od stałej pracy oraz zażywaniu narkotyków. Gdy jednak w toku akcji genetycznie zmodyfikowana marihuana wpędza ich w 50-letni letarg, budzą się w nowym świecie: zaawansowanej technologicznej utopii, po procesach zaawansowanej gentryfikacji i przejściu czwartej fali feminizmu. Jak sobie poradzą?Serial, który zapowiedziano go na ubiegłorocznym Comic-Conie w San Diego, będzie liczył osiem 22-minutowych odcinków. Scenarzystami są Dave Krinsky i John Althschuler odpowiedzialni za " Dolinę krzemową ". Zaś pilot jest już prawie gotowy i wkrótce będzie czekał na jesienną premierę.A Wy, czekacie?