Kolejne gwiazdy w komedii kryminalnej z Coolidge i Hoffmanem

Zdjęcia do "Riff Raff" już powstają. Kto dołączył do obsady?

Getty Images © Taylor Hill



Getty Images © Corey Nickols



Getty Images © Mike Pont



Getty Images © Ethan Miller



Zwiastun "The Clapper" , ostatniego filmu wyreżyserowanego przez Montiela

to będzie dawny kryminalista, który próbuje prowadzić normalne życie. Niestety jego plany krzyżuje pojawienie się jego dawno niewidzianej rodziny, która w końcu chce dokonać rozliczenia z przeszłością.Zdjęcia do filmu już się rozpoczęły w New Jersey. Za kamerą stoi Dito Montiel Nowymi członkami w obsadzie są zaś: