Tiffany Haddish ponownie zatrzymana przez policję. Zasnęła pijana za kierownicą samochodu

Tiffany Haddish prowadziła samochód pod wpływem alkoholu

Getty Images © Paul Archuleta



Tiffany Haddish: kariera

W piątek rano policja w Beverly Hills znalazła Haddish śpiącą za kierownicą auta. Pojazd stał na środku jezdni i blokował ruch. Po dokładniejszym rozpoznaniu okazało się, że celebrytka jest nietrzeźwa. Jak udało się ustalić funkcjonariuszom, poprzedniego wieczoru Haddish występowała w klubie komediowym Laugh Factory w West Hollywood na imprezie z okazji Święta Dziękczynienia.Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy aktorka została zatrzymana za jazdę pod wpływem alkoholu. Podobna sytuacja miała miejsce w styczniu ubiegłego roku - policja w Peachtree City w stanie Georgia otrzymała informację o osobie śpiącej za kierownicą samochodu na środku autostrady. Jak się okazało, była to Haddish , która kręciła wówczas w Georgii disneyowski film " Nawiedzony dwór ".Kilka tygodni później aktorka pojawiła się w The Tonight Show" Jimmy'ego Fallona , gdzie komentowała incydent w następujący sposób: Tiffany Haddish to amerykańska artystka komediowa, aktorka i pisarka. Przełomem w jej karierze był rok 2017, kiedy to hitem kinowym okazał się film " Laski na gigancie ". W tym samym roku zdobyła statuetkę Emmy za gościnny występ w programie " Saturday Night Live ". Wśród innych filmów z jej udziałem są: " Wieczorówka ", " Królowe zbrodni " i " Jak boss ". Haddish jest również zdobywczynią nagrody Grammy za album "Black Mitzvah".