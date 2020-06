Współpracownicy Filmwebu nagrodzeni w konkursie Mętraka

Poznaliśmy laureatów XXIV konkursu krytycznofilmowego im. Krzysztofa Mętraka. Miło nam poinformować, że główną nagrodę zdobył stały współpracownik Filmwebu, Marcin Stachowicz Jak czytamy w uzasadnieniu, naszego autora doceniono zaZachęcamy Was do lektury ostatnich tekstów Marcina:Drugą nagrodę, ex-aequo z Katarzyną Kebernik i Joanną Najbor, otrzymała Diana Dąbrowska . Jej teksty wyróżniono zaZobaczcie odcinek "Serial Killers", w którym Diana Dąbrowska rozmawia z Łukaszem Muszyńskim o serialu " Zero Zero Zero ".Wyróżnienie w konkursie zdobył również Gabriel Krawczyk - za tekst " Nowy papież " -W składzie tegorocznego jury znaleźli się: Marcin Adamczak, Klara Cykorz, Paweł Felis, Marek Hendrykowski, Andrzej Horubała (PISF), Błażej Hrapkowicz, Agnieszka Jakimiak, Adam Kruk, Artur Majer, Michał Oleszczyk, Radosław Osiński, Anna Osmólska-Mętrak (przewodnicząca), Klaudia Rachubińska, Sebastian Smoliński i Janusz Zaorski.