Eko-Gotyk. Jak opowiadamy sobie katastrofę klimatyczną

Mówi się, że kryzys klimatyczny – nasz chleb powszedni – doprowadził do rozkwitu niszowego i raczej podrzędnego gatunku, za jaki jeszcze do niedawna uchodził ekohorror.

Kryzys zmusza nas do przestawienia się z myślenia krótkoterminowego na dalekosiężne. Marcin Stachowicz

"Anihilacja"

Duchami nie są już istoty z innego wymiaru, lecz my sami, a nawiedzana jest nie teraźniejszość, ale przyszłość. Marcin Stachowicz





"Death Stranding"

***







To prawda – ciemność i deszcz przenoszą nas w czasie. Jeśli w gotyckich fabułach bez trudu da się wyróżnić coś takiego – za antropologiem Yi-fu Tuanem – jak "krajobraz strachu", to jedną z jego głównych składowych byłaby właśnie erozja teraźniejszości i powrót do przeszłości, w której człowiek nadal odczuwa grozę w zetknięciu z naturalną przestrzenią. Trudno sobie na przykład wyobrazić adaptację "Drakuli" Brama Stokera bez kanonicznego zestawu obrazów: ciemny, prastary las, gwałtowna burza, karoca tocząca się po zbyt wąskiej i zbyt stromej górskiej ścieżce. W Gotyku (dużą literą piszę za tradycją anglosaską) tak zwany "świat natury" pojawia się zawsze w ścisłym centrum opowieści, nie tylko jako scena, ale także – z oczywistych względów – jako jeden z ważnych aktorów napędzających bieg wydarzeń. Akt założycielski gotyckiej opowieści polegał w dużej mierze na przekroczeniu granicy: między dobrem a złem, życiem a śmiercią, tym, co ludzkie a tym, co nieludzkie. Groza brała się – i wciąż bierze – z zacierania różnic, z zanegowania tradycyjnego zachodniego dualizmu, który rozbijał świat na to, co raczej tylko kulturowe i raczej tylko naturalne.Dzisiaj "naturalność kultury" i "kulturowość natury" to już coraz bardziej element wiedzy powszechnej. Jeśli w XIX i XX-wiecznym Gotyku dominującym nastrojem była ekofobia – ciemny, oddalony od cywilizacji las był przerażająco średniowieczny, pierwotny i dlatego domagał się błyskawicznego rozświetlenia – to w jego najnowszych odsłonach najważniejsza jest groźba zagłady klimatycznej. Mówi się nawet, że kryzys klimatyczny – nasz chleb powszedni – doprowadził do rozkwitu niszowego i raczej podrzędnego gatunku, za jaki jeszcze do niedawna uchodził ekohorror. Klasyczny ekohorror – w książce i kinie – wykorzystywał konwencjonalne ramy narracyjne, żeby opowiadać o człowieku niszczącym środowisko naturalne oraz o naturze, która bierze na nim odwet: gryzie, truje, miażdży, wysysa, a ostatecznie spektakularnie pozbawia życia.Trudno powiedzieć, czy to właśnie w tym duchu utrzymane były(1963) Hitchcocka oraz(1975) Spielberga , natomiast większość opowieści o ekosystemach skażonych radioaktywnymi lub chemicznymi odpadami – z japońską(1954) i koreańskim(2006) na czele – to już bez wątpienia ekohorrory. Horror ekologiczny wyrasta z kolejnej typowo gotyckiej podwójności, którą moglibyśmy nazwać dualizmem spłoszonego zwierzęcia. Środowisko naturalne bywa tutaj jednocześnie podmiotem i przedmiotem aktywności człowieka – to śmiertelne zagrożenie dla ludzkiego ciała, ale także krucha istota zagrożona zniszczeniem i uprawiająca survival na gruzach cywilizacji. W mocumentalnej(2012) Barry'ego Levinsona morskie robactwo – wcześniej utuczone gównem spływającym z kurzej fermy – mści się w imieniu zdewastowanego ekosystemu, pożerając sprawców katastrofy od środka, czyli od tego miejsca, gdzie homo sapiens popsuli się najbardziej. Pasożyt – idealna kulturowa figura na czasy spotworniałej relacji człowieka ze środowiskiem, które przestało robić za bezpieczne schronienie i potulnego lokaja w służbie nieskończonego kapitalistycznego wzrostu.Nowy ekohorror – ten doby antropocenu jako kategorii zdecydowanie mainstreamowej – wprowadza zatem odmienną perspektywę, która modyfikuje plany czasowe oraz sposoby, w jakie doświadczamy i przedstawiamy sobie zagrożenie katastrofą klimatyczną. Kryzys zmusza nas do przestawienia się z myślenia krótkoterminowego na dalekosiężne i to w sytuacji, kiedy konsekwencje codziennych wyborów mają wymiar globalny, rozproszony i trudny do zaobserwowania gołym okiem. Sam antropocen – epoka, która na miliony lat utrwaliła naszą destrukcyjną obecność w zapisie kopalnym – jest w gruncie rzeczy terminem ze wszech miar gotyckim: demobilizującym intelektualnie, rozmywającym, w stylu mrocznych opowieści grozy, pewne kluczowe kategorie, dzięki którym ludzie nadają sens światu i życiu. Bo przecież to, co dzisiaj wydaje się stuprocentowo zgodne z obowiązującym kodeksem etycznym, wcale nie musi być dobre dla planety w perspektywie stu czy nawet kilkudziesięciu lat. Denialiści klimatyczni podniosą oczywiście larum i nazwą to szantażem moralnym, ale eksperci od klimatu pozostają w tej kwestii nieubłagani – debata na temat antropocenu zyskała obecnie wymiar eschatologiczny i dotyczy wydarzeń, od których nie ma już odwrotu i które bywają coraz częściej ujmowane jako kres znanego nam świata.Lata 2018 i 2019 należały więc do eko-Gotyku jako nastroju określającego epokę i zarazem kulturowej praktyki interpretowania coraz trudniejszych relacji człowieka z tym, co pozaludzkie; Zeitgeistu przejawiającego się w takich zjawiskach, jak depresja klimatyczna, rozkwit myślenia magicznego i kryzys demokracji opartej na gospodarce wolnorynkowej i liberalnych wartościach. A także,, w ekspansji ekogotyckiej stylistyki i narracji, które skupiały się na przedstawianiu niewidzialnego, a nierzadko też nienazwanego i niepojętego zagrożenia. Poetyka horroru zaczęła wyznaczać sposób, w jaki Zachód rozumie i doświadcza złowrogich skutków zmiany klimatu. I nie chodzi wyłącznie o dobrze rozpoznany renesans kina grozy (sam pisałem na ten temat kilka lat temu). Najważniejsze współczesne ekohorrory, jak choćby literacka trylogia "Southern Reach" (2014) Jeffa VanderMeera oraz netfliksowa ekranizacja jednej z jej części, czyli(2018) w reżyserii Alexa Garlanda , pokazują transformację znajomego świata w Niesamowite, ale nie robią tego, jak bywało wcześniej, za pośrednictwem ram pojęciowych naukowego materializmu, lecz korzystają z gotyckiej metafizyki, Tajemnicy, która nie wymaga dookreślenia w kategoriach, dajmy na to, zmutowanego DNA albo rury odprowadzającej toksyczne ścieki.Środowisko dotknięte Kryzysem – jak Strefa X wczy, przy zachowaniu odpowiednich proporcji, teren elektrowni jądrowej w serialu(2019) – przywodzi raczej na myśl słynną Zonę ze(1979) Andrieja Tarkowskiego (ibraci Strugackich), a nie laboratorium opanowane przez wirusa ze stłuczonej probówki. Jak pamiętamy, w, na otoczonej kordonem tajemniczej ziemi niczyjej – zmienionej na skutek uderzenia meteorytu albo lądowania obcych – czas i przestrzeń wykrzywiały się w niesamowitym, niemożliwym do przewidzenia kierunku. U Garlanda sytuacja wygląda podobnie, tyle że deformacji ulega to, co produkuje życie: logika zarządzająca wzrostem, plenieniem się, umieraniem i rozkładem materii organicznej. Wspólnym mianownikiem obu tych wizji pozostaje gotycki rozpad sensu – nieokreślone Coś pojawia się w bardzo określonym miejscu i zamienia znajomą rzeczywistość w terytorium nieogarnialne przy użyciu racjonalnych naukowych kategorii. Nauka mówi, że dzieje się coś bez precedensu, ale kierunek, tempo i dokładna postać zawsze będą tym, co zasnuwa mgła tajemnicy.Gotycka opowieść o domach nawiedzanych przez duchy zyskała dzisiaj status centralnej metafory ludzkich zmagań z eschatologiczną perspektywą końca świata. Różnica jest jednak podstawowa: duchami nie są już istoty z innego wymiaru, lecz my sami, a nawiedzana jest nie teraźniejszość, ale przyszłość. Doskonale ujął to David Farrier w tekście "Deep time's uncanny future", pisząc, że jest coś fundamentalnie niesamowitego w kondycji człowieka świadomego nieuchronności katastrofy klimatycznej; w pozycji świadka obserwującego rozpad własnego domu i transformację homo sapiens w aktora działającego w czasie geologicznym, zostawiającego po sobie "nieumarłe" ślady w postaci ton plastiku i masowej zagłady gatunków. "Ustanawiamy samych siebie jako duchy, które nawiedzają bardzo odległą przyszłość" – kontynuuje Farrier, a wtóruje mu zapewnesztuki gier wideo, czyli Hideo Kojima . Póki co to właśnie Kojima , w wydanym kilka miesięcy temu(2019), najlepiej przetłumaczył eschatologiczną ideę "marazmu antropocenu" na język gotyckiej popkultury. W sposób miejscami nazbyt dosłowny, infantylny i sentymentalny, ale jednocześnie najbardziej świadomy estetycznego, narracyjnego i teoretycznego potencjału Gotyku w informowaniu konsumentów o fatalnych skutkach zmiany klimatycznej.W wykreowanym przez Kojimę dystopijnym ekohorrorze gotycki pejzaż – postrzępione górskie szczyty, melancholijne przełęcze i zatoczki, ruiny domostw i autostrad, ciągnące się kilometrami skaliste pustynie i wypełnione smołą wyrobiska – składa się nie tyle na krajobraz schyłkowego antropocenu, co na jego mroczne przeciwieństwo, określane przez historyka środowiska Justina McBriena mianem nekrocenu – wypieranego przeciw-obrazu kapitalistycznego dobrobytu. Terytorium Stanów Zjednoczonych po trudnej do zdefiniowania katastrofie – tytułowym "wdarciu śmierci" – zostało podzielone na podziemne miejskie strefy i gigantyczną bezludną przestrzeń między nimi, nawiedzaną przez duchy oraz deszcz temporalny: zjawisko atmosferyczne przyspieszające upływ czasu i zamieniające całą materię w widoczną gołym okiem skamielinę. Kojima nazywa ten świat "nowo narodzoną Ziemią", środowiskiem "wykluwającym się" i formującym niejako od początku, bez aktywnego udziału człowieka. To niewinny, czysty pejzaż, na którym kładzie się długi cień – w postaci gotyckich "wdarć", kiedy to nagle robi się ciemno, zaczyna padać ulewny deszcz, a w powietrzu materializują się upiory – destrukcji, skażenia i masowej zagłady, rzucany przez kapitalistyczny wymóg nieustannego wzrostu i produktywności sprzed kilku czy kilkunastu dekad. Wto, z czym musimy się zmagać, to właśnie owe cienie-wspomnienia – duchy ludzi, którzy zginęli w katastrofie, a wcześniej ją spowodowali, naznaczając wszystkich ocalonych nową formą grzechu pierworodnego: poczuciem winy, że wciąż się żyje, chociaż większość życia na planecie przepadło. I że ocalenie jest czymś nie do końca racjonalnym, a już na pewno – sprawiedliwym.BT (od Beached Things, bo duchy są połączone pępowiną z Plażą, w świecie gry: manifestacją zaświatów) próbują wciągnąć żyjących w traumatyzującą otchłań, przywrócić im wspomnienie domu, który na zawsze utracili, pogrążyć umysły w bezproduktywnej melancholii. Jeśli damy się porwać, ziemię zaleje "czarna żółć" (nazywana tutaj smołą i symbolizująca paliwa kopalne, materię organiczną zasilającą bebechy nekrocenu), wyrzucając z siebie ruiny miast i martwą morską faunę. Zmaterializowanych wspomnień (albo naszych skamielin-duchów wysyłanych w przyszłość) nie da się zobaczyć gołym okiem, chyba że dysponuje się delikatną konstrukcją psychiczną. Nasz protagonista, kurier Sam Porter Bridges, może zobaczyć niewyraźne kontury BT-sów tylko dlatego, że od lat toczy go nieuleczalna depresja antropoceniczna – jak w klasycznej Freudowskiej melancholii żyje pamięcią tego, co zostało na zawsze utracone, z jakiegoś powodu nie będąc w stanie przepracować kolejnych etapów procesu żałoby. Sposób, w jaki Kojima integralnie wplata w rozgrywkę motywy typowo gotyckiej płynności i nieokreśloności, jest przy tym doprawdy imponujący. Obok infantylnych zastosowań wierzeń starożytnych Egipcjan mamy więc wspaniale zarysowane i rozbudowane imaginarium– bezkresnego morza i linii brzegowej portretowanych jako przestrzenie liminalne, graniczne, topograficznie niestabilne, w sposób symboliczny łączące "suchą" ziemię (życie) z "niewidzialnymi" głębinami (śmierć). Plaża to popularne miejsce nawiedzeń w klasycznych narracjach gotyckich i dlatego wto na Plażach dzieją się rzeczy najbardziej tajemnicze i to od Plaż właściwie wszystko się zaczyna – to z nich bije ekogotyckie źródło Niesamowitego w grze Kojimy Kurier i jego Plaża stanowią symboliczny "most", który pozwala przepracować i przebudować gotycką eschatologię Masowego Wymierania.to nie tylko symulator DHL-u, gra o odbudowywaniu zerwanych ludzkich więzi i wspólnocie jednostek kooperujących na rzecz dobra powszechnego. Sama mechanika rozgrywki została zaprojektowana w taki sposób, że ćwiczy umysł gracza w oporze przeciwko dominującym formom ekonomii uwagi: nawałnicy rozproszonych informacji, szybkości ich przepływu, wymogowi multitaskingu i bycia "na bieżąco", nieustannego kontrolowania i określania własnej pozycji w pędzącym świecie. Bezprecedensowe tempo dzisiejszej egzystencji nie pozwala na zatrzymanie i skupienie uwagi na zjawiskach, które w samej swojej istocie zachodzą bardzo powoli i powodują – jak pisałem wcześniej – skutki bardzo odległe w czasie (tzw.). Tymczasemwymaga cierpliwości, żmudnego przemierzania bezkresnych przestrzeni, wykonywania wciąż tych samych, jakby generowanych algorytmicznie czynności. Dostarczając paczki, musimy uwrażliwić się na detale, które zazwyczaj umykają codziennej rozproszonej uwadze: kształt podłoża, jego rodzaj i fakturę, warunki atmosferyczne, formę tego, co majaczy na horyzoncie, ale także – co znajduje się za horyzontem i jak długo musimy iść albo jechać, żeby się do tego czegoś zbliżyć.Brnięcie przez zaspy śnieżne na motorze jest czymś zupełnie innym, niż przemierzanie pustyni z gigantycznym ładunkiem na plecach, szczególnie w sytuacji, kiedy warunki atmosferyczne są – jak w naukowych raportach o zmianie klimatycznej – ekstremalne, gwałtowne, zmienne i praktycznie niemożliwe do przewidzenia. Dzięki prostemu zabiegowi symulowania prawdziwej wędrówki środowisko naturalne – jak w klasycznym Gotyku – staje się działającym aktorem opowieści i wyznacza sposób, w jaki wchodzimy w interakcje ze światem i jak doświadczamy napisanej przez Kojimę historii. Kontemplacyjne– a tym właśnie do pewnego stopnia jest– pielęgnuje wywrotową sztukę nudy: umiejętność, której w kapitalizmie powinniśmy się oduczyć, kierując całą naszą uwagę – w czasie pracy i w czasie wolnym – na wytwarzanie treści-wartości dla chciwych cyberkorporacji. Jak to powiedział ktoś, kto na grach zna się zdecydowanie lepiej ode mnie: jeszcze nigdy cyfrowa rozgrywka nie była tak blisko kina. A ja mogę dodać od siebie – i tak bliska uczciwej refleksji ekologicznej.Gra Kojimy oczywiście sama grzeje się w słoneczku kapitałocenu, ale, wnosząc po reakcjach zawiedzionych i sfrustrowanych graczy, jednocześnie w udany sposób ów system trolluje. Jeśli efektem grupowego psioczenia, że "to coś" jest nudne i żmudne, będzie choćby pięć minut refleksji nad nudą, która wartkim strumieniem wycieka nam z życia, to kompromis chyba wart jest grzechu.stawia kontrowersyjne i naiwne tezy – ratunkiem dla ludzkości miałaby być nowa Sieć, trochę internet, trochę metafora globalnej wspólnoty – ale to także drogowskaz dla przyszłych twórców, którzy chcieliby w kreatywny i spójny sposób wykorzystać ekogotyckie imaginarium jako żyzną glebę dla popkultury uwrażliwionej na kwestię kryzysu klimatycznego. Jeśli rok 2019 wydał kilkudziesięciogodzinną narrację o nas samych ustawionych w niekomfortowej pozycji duchów nawiedzających przyszłość po katastrofie, to rok 2020 powinien przynajmniej podwoić ten wynik. Tak, żeby gotyckie nie pozostawały jedynie nastroje. Bo marazm rodzi tylko jeszcze więcej marazmu. A zaniechanie to ostatni strach, jakiego potrzebujemy w tym ciemnym, groźnym lesie.