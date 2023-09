Wyścig po Oscary 2024: "American Fiction" wygrywa Toronto. Będą Oscary

"American Fiction" - satyra na rasowe stereotypy w Ameryce

to produkcja należącego dostudia. Film powstał na bazie książki Percivala Everetta . Za kamerą stanął Cord Jefferson , zdobywca Emmy za scenariusz jednego z odcinków serialuoraz zdobywca dwóch nagród scenarzystów (za).Film jest ostrą satyrą na współczesną amerykańską kulturę, która stara się zredukować wszystko do polaryzujących stereotypów. Bohaterem filmu jest Monk, pisarz i wykładowca amerykańskiej literatury. Jego frustracja postawą studentów podważa jego pozycję na uniwersytecie. Zaś najnowsza książka została chłodno przyjęta, oskarżana o to, że nie jest wystarczająco czarna.Kiedy Monk przyjeżdża do rodzinnego Bostonu na festiwal książki, wszystkie oczy skupiają się na debiutanckiej powieści "We’s Lives In Da Ghetto". Dla Monka jest to literacki śmieć żerujący na stereotypowym wizerunku cierpiącego Afroamerykanina. Do tego Monk zmaga się z rodzinnymi problemami. Jego matka wymaga opieki, na którą nie stać ani jego, ani jego brata.Sfrustrowany Monk postanawia przelać na papier wszystkie swoje żale. Pod pseudonimem pisze powieść, która ma jak w soczewce odzwierciedlać wszystko, co złe w czarnej literaturze. Ku jego zdumieniu wydawnictwo daje mu zaliczkę, o jakiej nigdy wcześniej nie mógł nawet marzyć. Do jego drzwi pukają przedstawiciele hollywoodzkich wytwórni z propozycjami ekranizacji. Monk musi skonfrontować się z potworem, którego stworzył...Zwycięzcy Toronto zawsze mogą liczyć na miłość członków Akademii.