Film Independent Spirit Awards 2023: "Poprzednie życie", "Obsesja" oraz "American Fiction" liderami nominacji

39. Film Independent Spirit Awards - faworyci

39. Film Independent Spirit Awards - nominacje

Bohaterami " Poprzedniego życia " są Nora ( Greta Lee ) i Hae Sung ( Teo Yoo ), którzy dorastali razem w Korei Południowej. Rozdzieleni przez los jako dzieci, odnajdują się po latach dzięki mediom społecznościowym. W końcu miłosna i migrancka odyseja zaprowadziła oboje do Nowego Jorku. Nora jest już wtedy mężatką, a Hae Sung świeżo upieczonym singlem. "Co by było gdyby?" - to pytanie nie przestaje kołatać w ich głowach. A także w głowie męża Nory ( John Magaro ) zaskoczonego nagłą wizytą Koreańczyka.W " Obsesji " Elizabeth ( Natalie Portman ) jest zafascynowana Gracie ( Julianne Moore ): historią jej życia, jej małżeństwem, domem, dziećmi. Korzystając z zaproszenia, szczegółowo obserwuje jej życie z bliska i coraz odważniej wkracza w świat, w którym początkowo miała być jedynie gościem. Zawodowa fascynacja z czasem przeradza się w niebezpieczną grę pozorów, w której każdy będzie pilnie strzegł swoich tajemnic – i swojej wersji prawdy. American Fiction " to historia sfrustrowanego powieściopisarza (Jeffrey Wright), który ma dość establishmentu czerpiącego zyski z afroamerykańskiej kultury. Bohater dla żartu pisze pod pseudonimem typową "czarną" książkę, która niespodziewanie odnosi gigantyczny sukces. W efekcie autor staje się beneficjentem zjawiska, którym do tej pory pogardzał.Laureatów 39. Film Independent Spirit Awards poznamy 24 lutego 2024.Poniżej prezentujemy najważniejsze nominacje w najważniejszych kategoriach. Noah Galvin - Theater Camp Glenn Howerton = BlackBerry Catalina Saavedra - Rotting in the Sun- Francja- Dania, Islandia- Nigeria- Meksyk- Wielka Brytania, Polska, USA