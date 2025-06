X-Wingiem na Pyrkon – Denis Lawson odwiedzi Poznań!

Kim jest Denis Lawson?

Lawson rozpoczął swoją aktorską karierę w 1969 roku w londyńskiej inscenizacji The Metamorphosis na West Endzie. Na przestrzeni lat występował w wielu cenionych produkcjach telewizyjnych, m.in. w Kupcu weneckim, Rock Follies oraz Dead Head. Kinomani mogą kojarzyć go również z rolą Gordona Urquharta w filmie " Local Hero " z 1983 roku.W 1977 roku pojawił się na ekranach kin w roli rebelianta i pilota X-Winga – Wedge’a Antillesa. Spotkać go mogliście nie tylko w Oryginalnej Trylogii jako pogromcę drugiej Gwiazdy Śmierci, ale też w ostatniej części sagi – " Star Wars: Skywalker. Odrodzenie ". Swojego głosu użyczył również w grze " Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader " na GameCube oraz w jednym odcinku z serii “ Star Wars: Visions ”.W tym roku aktor odwiedzi Polskę, by jako gość Festiwalu Fantastyki Pyrkon w Poznaniu spotkać się z fanami kosmicznej serii, opowiedzieć o pracy nad filmem oraz swoich doświadczeniach w świecie aktorstwa.Pyrkon to wyjątkowe coroczne wydarzenie, które ma na celu integrację fanów różnych odmian szeroko pojętej fantastyki oraz popularyzację tego gatunku wśród nowych odbiorców. Podczas tego czerwcowego weekendu wszyscy uczestnicy będą mogli wziąć udział w najróżniejszych atrakcjach. Czy to kreatywne warsztaty, czy niesamowite koncerty, czy też ciekawe prelekcje tematyczne – każdy znajdzie coś dla siebie.Pyrkon odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 13-15 czerwca 2025 roku. Będzie to już 25. edycja, podczas której całe miasto zamieni się w niesamowite centrum elfów, superbohaterów i magicznych stworzeń, a liczni lokalni oraz zagraniczni goście przyjadą na spotkanie z tysiącami uczestników.