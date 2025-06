Szefowa Lucasfilm zapowiada więcej samodzielnych filmów w świecie Star Wars

Powrót "Historii" do świata Gwiezdnych Wojen?

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



Gwiezdne wojny – największe kontrowersje

W Londynie w ramach BFI Film on Film Festival fani mogli zobaczyć prawdziwy rarytas: oryginalną wersję widowiska, sprzed wszystkich zmian dokonanych później przez George'a Lucasa . Na pokaz zaprosiła sama szefowa Lucasfilm Kathleen Kennedy Fanów najbardziej zaciekawiła deklaracja Kennedy , która stwierdziła, żePowstające filmy i seriale nie muszą już być ściśle ze sobą powiązane.Przypomnijmy, że kiedy Lucasfilm rozpoczynał odświeżanie świata Gwiezdnych Wojen , plan był taki, by obok nowej trylogii o Skywalkerach powstawały inne opowieści, stanowiące zamknięte całości niekoniecznie powiązane z głównymi widowiskami. Projekt ten znany był pod wspólnym tytułem "Gwiezdne wojny – historie". Szybko go jednak zarzucono, kiedy " Han Solo " okazał się finansowym rozczarowaniem.Mimo zapowiedzi Kennedy pierwszy od prawie dekady film kinowy osadzony w świecie Gwiezdnych Wojen , jest silnie powiązany z już istniejącymi tytułami. To bowiempowstała w zastępstwie wcześniej planowanego czwartego sezonu.