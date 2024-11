Lubiany serial ze świata Star Wars wraca. Wiemy, w jakiej formie

Serial "Gwiezdne wojny: Wizje" powróci na ekrany

Kadr z serialu "Gwiezdne wojny: Wizje" (odcinek "Starzec")

O czym opowiada serial "Gwiezdne wojny: Wizje"?

Zwiastun serialu "Gwiezdne wojny: Wizje"

Dobre wiadomości zostały ogłoszone w Singapurze, gdzie Disney pokazuje swoje kolejne projekty na prezentacji. Uchylono rąbka tajemnicy dotyczącego zawartości trzeciego sezonu "Wizji".. Produkcję ponownie powierzono studiom animacji z Japonii, w tym David Production, Kamikaze Douga+ ANIMA, Kinema Citrus, Polygon Pictures, Production I.G, Project Studio Q, TRIGGER i WIT Studio. Będzie to zatem powrót do korzeni serialu, ponieważ w taki sam sposób stworzono pierwszy sezon Wizji. W drugim swoje umiejętności zaprezentowali animatorzy z całego świata.Pierwszy sezon zadebiutował we wrześniu 2021 na platformie Disney+. Każda z odcinków utrzymywał japoński charakter animacji, jednocześnie pozostając bliska duchowi dotychczasowych opowieści osadzonych w świecie Gwiezdnych wojen. Treść odcinków nawiązywała do uniwersum, ale brak narzuconych ram prowadził do wyjątkowych interpretacji materiału źródłowego.Taka koncepcja przypadła do gustu fanom, którzy jednogłośnie ocenili serial jako bardzo dobry. Podobnie odebrano sezon drugi debiutujący w maju zeszłego roku. Tym razem za stworzenie animacji zabrali się twórcy m.in. z Korei Południowej, Chile, RPA, Francji czy Indii.