Xbox ma nową szefową. Pracowała wcześniej w dziale AI Microsoftu

Rewolucja na szczytach władzy Xbox. Związany z marką od dekad Phil Spencer ogłosił, że przechodzi na emeryturę. To nie jedyna zmiana na szczycie.



Xbox przechodzi rewolucję. Nowa szefowa zapowiada "świetne gry"



Szokiem nie jest fakt, że Phil Spencer odchodzi, ale to, że jego ostatnim dniem w pracy będzie najbliższy poniedziałek. Jeszcze większym szokiem jest odejście Sarah Bond, obecnej prezes Xbox, uważanej dotąd za następczynię Spencera.



Kto zatem zostanie CEO Microsoft Gaming? Angaż otrzymała Asha Sharma, która do tej pory pracowała w CoreAi Microsoftu jako prezes produktu. Awans otrzymał także Matt Booty, do teraz szef Xbox Game Studios. Jego nowe stanowisko to Dyrektor ds. Treści. Podobno ma być prawą ręką Sharmy.



Asha Sharma już wydała oświadczenie, w którym wskazała na swoje priorytety na nowym stanowisku. Są to: "świetne gry, powrót do korzeni Xbox oraz stawianie na nowe technologie w rozgrywce, ale bez bełkotu AI". Co to oznacza? Zapewne dowiemy się już wkrótce.