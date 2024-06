Reżyser "Zombie express" szykuje anglojęzyczny debiut

Getty Images © Han Myung-Gu

Co wiemy o anglojęzycznym debiucie twórcy "Zombie express"?

. Szczegóły dotyczące fabuły są na razie trzymane w tajemnicy. Wiadomo jednak, że współpracownikiem reżysera przy pisaniu scenariusza będzie(" Dom z papieru: Korea "). Panowie tworzyli już razem fabułę filmu " Zombie express 2: Półwysep " oraz odcinki serialu " Parasyte: The Grey ".Ostatnio Sang-ho ma na koncie współprace z Netfliksem. Dla streamingowego giganta zrealizował już trzy produkcje: seriale " Hellbound " i " Parasyte: The Grey " oraz film " Jung_E ".Pierwszy " Zombie express " miał swoją premierę w 2016 roku. Jest to historia mężczyzny, który wsiada do pociągu do Pusan, by spotkać się z córką. Tymczasem w kraju w ekspresowym tempie rozprzestrzenia się epidemia zombie. Koreę Południową ogarnia chaos, a kolejne ofiary dołączają do hord żywych trupów. Zarażeni trafiają także do pociągu. Podróż momentalnie staje się koszmarem i dramatyczną walką o przetrwanie.Film kosztował niespełna 9 milionów dolarów. Globalnie jego wpływy ponad dziesięciokrotnie przerosły koszty produkcji.Latem 2020 roku do kin trafiła kontynuacja, " Zombie express 2: Półwysep ". Film był jednym z tytułów w programie festiwalu w Cannes, który nie odbył się z powodu pandemii. Mimo zamknięcia kin zrealizowane z rozmachem widowisko zdołało zarobić ponad 30 milionów dolarów, co uczyniło z niego trzeci najbardziej kasowy film w Korei Południowej w tamtym roku.