Zobaczcie pierwsze zdjęcia z kontynuacji "Zombie expressu"

W sieci zadebiutowały pierwsze zdjęcia zapowiadające sequelzatytułowany. Przy okazji reżyser Yeon Sang-ho zdradził co nieco na temat produkcji, która ma trafić do koreańskich kin latem., powiedział twórca.Głównym bohaterem jest były żołnierz Jung-Seok ( Gang Dong-won ), który uciekł z tytułowego półwyspu zmienionego przez inne kraje w getto, by zablokować rozprzestrzenianie się wirusa. Jung-Seok zostaje jednak wysłany z powrotem do Korei ze specjalną misją. W obsadzie są również Lee Jung-Hyun Kim Min-Jae . Budżet widowiska jest dwa razy większy niż w przypadku pierwszej części., zdradził reżyser. Dodał też, że widzi w projekcie potencjał na kolejne części. Myślał również o filmie, który wyjaśni genezę epidemii, ale prawdopodobnie wyreżyserowałby go już kto inny. Yeon Sang-ho odniósł się też do niespodziewanego kontekstu dla filmu, jakim stał się koronawirus: