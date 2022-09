Złote Globy 2023: Będzie telewizyjna transmisja z gali

Złote Globy – historia upadku



Transmisje z rozdań nagród odchodzą do lamusa?



10 stycznia 2023 roku w Beverly Hilton odbędzie się jubileuszowa, 80. ceremonia wręczenia Złotych Globów . Gala tym razem będzie transmitowana na żywo. Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej i NBC doszły do porozumienia.Jest jednak jedno "ale". Porozumienie dotyczy wyłącznie nadchodzącej gali. A to oznacza, że dotychczasowy kontrakt, który gwarantował transmisje Złotych Globów na antenie NBC do 2026 roku, został anulowany.Przypomnijmy: upadek Złotych Globów i Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej rozpoczął się od artykułu półtora roku temu, w którym oskarżono organizację o rasizm. Ujawniono bowiem, że wąskie grono członków złożone jest wyłącznie z osób białej rasy. Tekst wywołał lawinę oburzenia oraz nowych oskarżeń. Pojawiły się zarzuty o korupcję i brak transparentności. Przypomniano sprawy dziennikarzy, którym odmówiono prawa dołączenia do Stowarzyszenia.Świat filmowy domagał się natychmiastowych zmian, ale HFPA początkowo nie bardzo się do nich kwapiło. Niby zatrudniono specjalistów do przygotowania reformy, ale osoby te szybko zrezygnowały, twierdząc, że w Stowarzyszeniu brakuje prawdziwej woli reformy. W związku z tym część platform i wytwórni postanowiła nie brać udziału w walce o kolejne Złote Globy, a NBC zrezygnowało z transmisji ewentualnej ceremonii. To zmusiło Stowarzyszenie do dokonania głębokich reform.Problemy wizerunkowe Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej nie są zapewne jedynym powodem, dla którego NBC wycofało się z długoterminowego kontraktu. Stacja dopiero co boleśnie przekonała się, że linearne transmisje telewizyjne z rozdań nagród po prostu nie są atrakcyjne dla współczesnej widowni. NBC prezentowało bowiem galę wręczenia Nagród Emmy. Po raz pierwszy w historii widownia ceremonii spadła poniżej 6 milionów. Rok do roku oznaczał to spadek o 25%.