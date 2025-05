PLOTKA: Motywacje Doktora Dooma. O co będzie toczyła się gra w "Avengers: Doomsday"?

Co mówią plotki na temat "Avengers: Doomsday"?

Choć do informacji podanych przez Comic Book Movie warto podchodzić z dystansem, odsłaniają one potencjalnie ciekawe scenariuszowe rozwiązania nadchodzącego wydarzenia Marvela. Głównym pytaniem wielu fanów przed oczekiwaną premierą " Avengers: Doomsday " było to dotyczące faktycznej moc Doktora Dooma – czy złoczyńca rzeczywiście będzie na tyle potężny, by samodzielnie pokonać aż trzy ekipy herosów? Wsłuchując się w plotki, możemy dojść do wniosku, że być może wcale nie będzie musiał tego robić; a przynajmniej nie w tej samej chwili.Serwis informuje, że Doktor Doom wykaże się nie tylko siłą, ale i podstępem – jego pomysłem na walkę z superbohaterami będzie nastawienie przeciw sobie ekip Avengers oraz X-Men w taki sposób, by konflikt między nimi sukcesywnie osłabił obie strony. Antagonista ma zrobić to w celu zdobycia dostępu do źródła mocy, co umożliwi mu odrodzenie jego właściwego uniwersum, które zostało zniszczone.Za tą teorią przemawia chociażby scena po napisach " Thunderbolts* ", w której widzimy statek Fantastycznej Czwórki zmierzający w kierunku "naszej" Ziemi. Wielu fanów automatycznie założyło, że drużyna przybywa na planetę w konsekwencji zniszczenia ich własnego świata. Jeśli tak faktycznie się stało, Doom powinien pochodzić z tej samej rzeczywistości, co oni.Teoria o walce pomiędzy ekipami X-Men, Avengers i Fantastyczną 4 znajduje też pewne potwierdzenie w wypowiedziach obsady. Raptem tydzień temu Alan Cumming , aktor powracający do roli Nightcrawlera z " X-Men 2 ", opowiadał w wywiadzie o pracach nad realizacją scen walki do " Avengers: Doomsday ". Cumming zaczął rozwijać temat ekranowych pojedynków, używając przy tym nazwiska jednego z aktorów.Przypomnijmy, że w " Doomsday Pascal wcieli się w rolę Mr Fantastica