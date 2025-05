Nowy "Blade" Marvela: "Co, na boga, się dzieje?". Reżyser oryginału się niepokoi

David S. Goyer chciałby pomóc przy nowym "Bladzie" Marvela

Przypomnijmy: pod koniec zeszłego roku " Blade " z Mahershalą Alim został usunięty z kalendarza Marvel Studios. Niektórzy obawiają się, że na dobre, choć Feige stara się uspokajać fanów, że to tylko opóźnienie. Kolejne doniesienia są jednak niepokojące.Nie dość, że przy filmie pracowało już wielu scenarzystów, wciąż zastępowanych przez kolejnych – ostatnią wersję fabuły napisał Eric Pearson – to wszystko wskazuje też na to, że zatrudniony do stworzenia muzyki Flying Lotus też nie jest już związany z projektem.W obliczu tylu niepewności David S. Goyer został zapytany przez dziennikarzy Screen Rant, czy jest gotowy napisać scenariusz reboota. Reżyser odpowiedział:Sądząc po tym, czym aktualnie Marvel się zajmuje, można przyjąć, że dla studia absolutnym priorytetem są aktualnie historie z multiwersum.Krążą też pogłoski, że po dobrze przyjętym występie Wesleya Snipesa jako Blade'a w widowisku " Deadpool & Wolverine " Marvel rozważa obie wersje postaci w nowym reboocie – i Snipesa, i Alego.Feige utrzymuje mimo wszystko, że Marvel jest "zdeterminowany", by zrealizować nowego " Blade'a ".