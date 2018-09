Z "Breaking Bad" do widowiska Disneya

Getty Images © Vivien Killilea



) właśnie otrzymał angaż do disnejowskiej produkcji. Zagra Archiego, paleontologa, który jest przyjacielem dwójki głównych bohaterów.Obraz będzie ekranizacją powieści Jerry'ego Spinelliego, która w Polsce wydana została pod tytułem "Gwiazda". Jest to historia Stargirl Caraway, nowej uczennicy liceum w małej mieścinie. Swoim zachowaniem, wyglądem, poglądami wyróżnia się na tle zunifikowanego szkolnego tłumu. Początkowo budzi to zachwyt i zainteresowanie innych. Wkrótce jednak zacznie budzić agresję i wszyscy zwrócą się przeciwko niej. Wszyscy, z jednym wyjątkiem - Leo Brolock jest w dziewczynie zakochany i spróbuje jej pomóc. Jego pierwszym pomysłem jest przekonanie Stargirl, by stała się taka, jak cała reszta mieszkańców miasteczka...W głównych rolach wystąpią Grace VanderWaal i Graham Verchere . Całość wyreżyseruje Julia Hart prawdopodobnie nie trafi do kin. Powstaje bowiem z myślą o platformie streamingowej, do której uruchomienia przygotowuje się Disney.