"Teksańska masakra piłą mechaniczną": Glen Powell połączy siły z reżyserem "Strange Darling"?

Hollywood chce kolejnej "Masakry piłą mechaniczną"

Zwiastun filmu "Strange Darling"

Oczywiście nie oznacza to na razie, że twórca " Strange Darling " i gwiazda " Twisters " połączą siły. Zwłaszcza, że w Hollywood jest obecnie znacznie więcej chętnych do zgotowania na ekranie nowej "Masakry". Niemniej, gdyby Mollner Powell rzeczywiście osiągnęli porozumienie, sfinansowaniem ich wersji byłyby zainteresowane m.in. A24 i Lionsgate.O tym, kto zdobędzie prawa do filmu, zadecyduje agencja talentów Verve, która reprezentuje spadkobierców Tobe'a Hoopera - autora oryginału z 1974. Jego dzieło do dziś uznawane jest za jeden z najlepszych horrorów w historii kina.Zainspirowany prawdziwymi zbrodniami film opowiada historię grupy młodych ludzi, którzy trafiają do domu rodziny kanibali, w tym Leatherface'a, który nosi skórę zdjętą z twarzy swoich ofiar.Do tej pory powstało łącznie 9 odsłon cyklu. Ostatnia miała premierę w 2022 roku na Netfliksie.Filmografię Powella zamyka ekranizacja powieści Stephena Kinga " The Running Man ". Film w reżyserii Edgara Wrighta trafi do kin jesienią tego roku.