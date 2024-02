Dennis Quaid jako serialowy seryjny zabójca

Seryjny zabójca i jego córka. Co wiemy o "Happy Face"?

opisane przez Melissę Moore, córkę seryjnego zabójcy, który na dowodach swoich zbrodni kreślił uśmiechnięte buzie, w książce. Producenci zakupili też prawa dood iHeartPodcasts.W serialu Happy Face jest od lat w więzieniu. Jego córka nie utrzymywała z nim kontaktów. Mężczyzna znajduje jednak sposób, by znów zaistnieć w jej życiu. Melissa zostaje zmuszona do prowadzenia na własną rękę śledztwa w sprawie zabójcy skazanego na karę śmierci. Podejrzewa, że jest niewinny, a za zbrodnię odpowiada jej ojciec.Showrunnerkązostała Jennifer Cacicio (" Strzelec ", " Your Honor "). Melissę zagra Annaleigh Ashford (" Witamy w Chippendales ").