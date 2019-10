BIULETYN: Kiedy początek zdjęć do "Jurassic World 3"?

Zdjęcia dorozpoczną się w lutym. Prace preprodukcyjne widowiska zaś już trwają. [za: Forbes] Jimmy Gonzales znaleźli się w obsadzie. Fabuła inspirowana jest prawdziwą historią Omara Venegasa, opiekuna sierocińca, któremu grozi zamknięcie po przejściu Huraganu Odile. Jedyną szansą jest zdobycie pieniędzy w słynnym turnieju wędkarskim. [za: The Hollywood Reporter] John Strickland został wybrany na stanowisko reżysera. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że bohaterką będzie kelnerka, która dostała od nieznajomego napiwek w wysokości 10 tysięcy dolarów. [za: Deadline]A24 wyprodukuje dla platformy Apple'a film. Będzie to ekranizacja powieści Jandy Nelson wydanej w Polsce pod tytułem. Siedemnastoletnia Lennie jest załamana po niespodziewanej śmierci starszej siostry. Jedyną osobą, przy której czuje mniejszy ból, jest chłopak siostry, Toby, który cierpi tak samo jak ona. Są ze sobą coraz częściej, coraz bliżej. Nic nie mogą na to poradzić – ani na potworne wyrzuty sumienia. Wszystko staje się jeszcze bardziej trudne, gdy w szkole zjawia się nowy chłopak, Joe. A Lennie z przerażeniem odkrywa, że nie może przestać myśleć o jego czarnych oczach i miękkich ustach... Obraz wyreżyseruje Josephine Decker według scenariusza, który napisze sama autorka powieściowego oryginału. [za: The Hollywood Reporter]Netflix zdobył prawa do ekranizacji komiksu. Utrzymana w konwencji fantasy i humorystycznej, seria opowiada o trzech kuzynach nazwiskiem Gnat: Chwacie, Chichocie i Kancie, przypominających postaci z kreskówek. Po nieudanej kampanii Kanta na burmistrza Gnatowa kuzyni zmuszeni są uciekać z rodzinnego miasta. Wkrótce zostają przypadkowo rozdzieleni, a ich tropem zaczynają podążać szczuropodobne stwory. Kuzyni spotykają się ponownie w tawernie, gdzie poznają dziewczynę imieniem Zadra i jej tajemniczą babkę. Ich położona w dolinie średniowieczna kraina zagrożona jest przez mrocznego Pana Szarańczy. Kuzyni Gnatowie i Zadra zostają wciągnięci w długą przygodę, w trakcie której podejmują się ocalenia doliny. [za: Deadline] Jim Parsons wyprodukują 4-odcinkowy serial dokumentalnyopowiadający o kluczowych wydarzeniach i zapomnianych bohaterkach ruchu LGBTQ+. Projekt powstanie na potrzeby platformy HBO Max. [za: The Hollywood Reporter] Jackée Harry zagrają główne role w świątecznym filmie stacji Hallmark Channel. Jego bohaterką jest Lucy, która budzi się z suknią ślubną w rękach. Kobieta przekonana jest, że spóźni się na ślub ze swoim były chłopakiem. W rzeczywistości nie pamięta tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dwóch lat, ani faktu, że jest już zaręczona z innym. Wraz z pomocą byłego ukochanego rozpoczyna podróż mająca uzupełnić luki w pamięci. Po drodze odkryje, że stara miłość nie rdzewieje. [za: Deadline]Twórcyszykują nowy serial. Fabuła bazować będzie na książce, w której opisano historię Ubera. [za: The Hollywood Reporter]