Z rodziną dobrze się wychodzi tylko na plakacie komedii "Każdy wie lepiej"

O filmie "Każdy wie lepiej"

W tej zwariowanej rodzinie każdy chce rządzić i układać życie innym po swojemu i oczywiście " Każdy wie lepiej ". Nie wystarczy, że Ania ( Joanna Kulig ) i Grzesiek ( Michał Czernecki ) się kochają i chcą stworzyć nowy dom – dogadać muszą się jeszcze ich dzieci, eks-partnerzy i oczywiście rodzice. A co, jeśli ci ostatni zawrą pakt, by za wszelką cenę rozbić ich związek? No cóż, z rodziną wychodzi się dobrze tylko na... plakacie! Komedia " Każdy wie lepiej " w kinach od 5 sierpnia, a poster – już w sieci!Najnowszy film fabularny CANAL+ ORIGINAL na podstawie scenariusza Krzysztofa Raka – autora hitów " Bogowie " oraz " Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej ". W roli głównej, prosto z 75. Festiwalu Filmowego w Cannes – Joanna Kulig "Każdy wie lepiej" to pełna humoru i wzruszeń komedia opowiadająca o parze zakochanych, którzy stają się celem intrygi najbliższych. Ich dwoje, jej dzieci, jego dzieci, dociekliwi teściowie, byli małżonkowie. Lawina zaskoczeń i przeszłość, która upomni się o swoje. Rodzinne przemeblowanie to idealna recepta na błyskotliwą komedię, która zaskoczy każdego!Zakochani Ania i Grzesiek próbują stworzyć nową rodzinę z połączenia dwóch odmiennych światów. Dla wielu par byłby to wspaniały początek etapu „żyli długo i szczęśliwie”... ale nie dla tej dwójki. Ich związek zostaje wystawiony na próbę, gdy zaczynają się do niego wtrącać ich rodzice oraz byli partnerzy. Dwie rodziny wiele różni, ale mają jeden cel – rozbić związek Ani i Grześka. Czy nowa relacja ma szansę przetrwać najazd swoich rodzin?W gwiazdorskiej obsadzie u boku Joanny Kulig zobaczymy również m.in.: Michała Czerneckiego Macieja Musiałowskiego oraz Ewę Wencel