Zapraszamy na 19. BNP Paribas Dwa Brzegi — Gorące lato, najlepsze kino

Świat pod namiotem – najgorętsze tytuły światowego kina

W cyklu Świat pod namiotem zapraszamy na wyjątkową filmową podróż – zobaczycie produkcje, które podbiły najważniejsze festiwale świata: Cannes, Berlin, Wenecję, Sundance. Teraz trafiają do Kazimierza Dolnego, by to właśnie publiczność BNP Paribas Dwa Brzegi – najbardziej uważna i zaangażowana – mogła wydać swój werdykt i przyznać twórcom nagrodę publiczności. Już wkrótce odkryjemy pierwsze tytuły tej wyczekiwanej sekcji.- informuje Grażyna Torbicka, dyrektorka artystyczna BNP Paribas Dwa Brzegi. Wkrótce więcej szczegółów o gościach, sekcjach i pokazach specjalnych.Autorami identyfikacji wizualnej Festiwalu są Kaja i Piotr Depta-Kleśta, projektanci graficzni Poster&sons.BNP Paribas Dwa Brzegi — 19. Festiwal Filmu i Sztuki odbywa się w dniach 26 lipca – 3 sierpnia 2025 roku w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą.