Weekend otwarcia 17. BNP Paribas Dwa Brzegi

Tegoroczną edycję festiwalu otworzy rewelacja festiwalu w Cannes (Nagroda Jury) –w reżyserii Aki Kaurismäkiego . To słodko-gorzka love story opowiedziana w bardzo oryginalny sposób, z poczuciem humoru charakterystycznym dla twórczości Kaurismäkiego — jednego z najważniejszych reżyserów współczesnego kina fińskiego. Gala otwarcia połączona z seansem rozpocznie się w sobotę, o godz. 18:00 w Kinie We Love Cinema (ul. Kwaskowa Góra 1), a Grażyna Torbicka wraz z gośćmi przywita zgromadzonych na miejscu widzów.Tego samego dnia o godz. 20:45 w Kinie We Love Cinema (ul. Kwaskowa Góra 1) zaprezentujemy film— to zrealizowane z rozmachem, epickie dzieło Marca Bellocchio . Twórca w sposób bezkompromisowy obserwuje społeczeństwo włoskie, z nadzieją na zmianę otaczającego go świata na lepszy. Przypomnijmy, że Marco Bellocchio miał retrospektywę reżyserską na BNP Paribas Dwa Brzegi w 2019 roku.Pierwszego dnia BNP Paribas Dwa Brzegi również pokazy(godz. 12:15, kino We Love Cinema),(godz. 16:00, kino We Love Cinema),(godz. 16:15, Małe Kino ul. Szkolna 1) i "ze specjalnym wstępem twórców (godz. 21:00, Małe Kino ul. Szkolna 1). W sobotę rusza również Kino na Zamku (ul. Zamkowa 3), gdzie pokazany zostaniew reżyserii Paolo Genovese Drugiego dnia nie zwalniamy tempa. W niedzielę 30 lipca zapraszamy naz sekcji 100 lat Warner Bros.! (godz. 09:30, kino We Love Cinema),który otwiera retrospektywę reżyserską Pawła Łozińskiego (godz. 16:45, kino We Love Cinema) i(godz. 21:00, kino We Love Cinema) otwierającą retrospektywę reżyserką Johna Cassavetesa . Nie możecie też przegapić polskiej premiery filmu(godz. 14:30, kino We Love Cinema). W Małym Kinie (ul. Szkolna 1) m.in. Wojciecha Jerzego Hasa (godz. 10:00) i(godz. 21:00).W niedzielę na zamku aktor Borys Szyc i aktorka Sonia Szyc pokażą film(godz. 21:00, Kino na Zamku), a w Kinie Perła na Małym Rynku projekcja filmu Seana Bakera (godz. 21:00, Mały Rynek). 30 lipca warto też odwiedzić Mały Festiwal Sztuki na Lubelskiej, czyli wernisaże w kilkunastu galeriach Kazimierza Dolnego, a o godz. 17:00 na Rynku koncert. Wieczorem zapraszamy do Klubu Festiwalowego, który w tym roku ma swoją siedzibę w restauracji artROOM przy ulicy Sadowej 19.Bardzo ważne na BNP Paribas Dwa Brzegi są spotkania twórców i twórczyń z widzami. Nie możecie ominąć rozmów w Sali Złotej (Szkolna 1). W niedzielę zaczynamy od spotkania z Hubertem Miłkowskim Bartoszem Glińskim , twórcami filmu(godz. 11:00), następnie zapraszamy na panel TVN Warner Bros. Discovery i Playera:z udziałem gości: Piotra Trojana Krystiana Pesty . O godz. 14:45 spotkanie z Anną Maliszewską , reżyserką filmu, a o godz. 17:30 Lekcja Kina. Spowiedź Twórcy Filmowego z kostiumografką Katarzyną Walicką-Maimone, która współpracowała z Wesem Andersonem Czekamy na Was!Pokazy filmowe, spotkania i wydarzenia jak zawsze będziemy polecać i relacjonować w festiwalowym magazynie GŁOS DWUBRZEŻA, który będzie się ukazywać codziennie — stacjonarnie w wersji drukowanej, dostępnej w Kazimierzu Dolnym oraz online, na naszej stronie internetowej.W tym roku GŁÓWNE FESTIWALOWE LOKALIZACJE to:— Miasteczko festiwalowe — ul. Szkolna 1;— Kino We Love Cinema — ul. Kwaskowa Góra 1;— Małe Kino — ul. Szkolna 1;— Sala Złota — ul. Szkolna 1 [niebiletowane spotkania z gośćmi festiwalu, twórcami i twórczyniami filmów];— Kino na Zamku;— Kino Perła na Małym Rynku [projekcje niebiletowane].Program 17. BNP Paribas Dwa Brzegi