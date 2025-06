Zapraszamy na pokaz "Mad Maksa 2" 25 czerwca o godz. 20:00 w Iluzjonie!

Za co kochamy "Mad Max 2: Wojownik szos"

Bilety na pokaz dostępne sąoraz w kasie kina Iluzjon. Normalny bilet kosztuje 25, a ulgowy - 20 złotych. Możecie je nabyć, klikającPoprzedzi go prelekcja redaktora naczelnego Filmwebu, Łukasza Muszyńskiego.Jak kino postapokaliptyczne, to Mad Max – wiadomo. Jak Mad Max, to " Wojownik szos ". Nawet wspaniałe kinowe osiągnięcie, jakim był " Mad Max: Na drodze gniewu ", nie przyćmiło siły nakręconej ponad 30 lat wcześniej drugiej części serii. Ciągnące się po horyzont australijskie pustkowie, na którym toczy się nieustanna wojna o benzynę robi tu za świetną scenografię dla bohatera, jakim jest tytułowy Max ( Mel Gibson ). To niby samotnik, który chce tylko za wszelką cenę przetrwać – ale już po przyjaźni z psim towarzyszem poznacie jego dobre serce. " Wojownik szos " to w gruncie rzeczy opowieść o solidarności i zaufaniu, które rodzą się w skrajnie opresyjnych warunkach. Opowieść o tym, że – jak głosił plakat filmu – "jeden człowiek może zrobić różnicę". Ale spokojnie: to też przekonująco chropowata wizja niegościnnej przyszłości oraz trzymający w napięciu spektakl samochodowych pościgów. Nieprzypadkowo film stał się kultowym klasykiem.Pokazy z serii "Wielkie kino na wielkim ekranie" odbywają się regularnie w ostatnią środę każdego miesiąca. Za każdym razem to Wy decydujecie o tym, jaki film zostanie wyświetlony w Iluzjonie w ramach cyklu. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie i zagłosujecie na jeden z tytułów zaproponowanych przez redakcję Filmwebu.