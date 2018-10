Zaskoczeni? Ryan Coogler wraca do Wakandy

3 2 1



The Hollywood Reporter potwierdza to, co dla niemal wszystkich było oczywiste: reżyser Ryan Coogler napisze scenariusz i stanie za kamerą kontynuacji.okazała się w Ameryce prawdziwym kulturowym fenomenem. Jest najbardziej kasowym filmem tego roku (globalnie zajmuje miejsce drugie) i trzecim obrazem w historii amerykańskiego box office'u, którego wpływy (bez uwzględniania inflacji) przekroczyły 700 milionów dolarów. Nikogo więc nie powinno dziwić to, że Marvel chciał, by ekipa odpowiedzialna za ten sukces zrealizowała też kontynuację. The Hollywood Reporter podaje jednak, że Coogler i jego przedstawiciele nie byli skłonni natychmiast przyjąć warunki wytwórni. To właśnie dlatego negocjacje zakończyły się podpisaniem kontraktu dopiero niedawno.Szczegóły umowy nie są na razie znane. The Hollywood Reporter sugeruje jednak, że zdjęcia dorozpoczną się pod koniec 2019 roku lub na początku 2020 roku.Zanim Coogler wejdzie na plan kontynuacji, powinien zdążyć nakręcić Michaelem B. Jordanem i wyprodukować, którego gwiazdą ma być LeBron James