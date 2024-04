Więzienie! Za śmierć operatorki na planie filmu "Rust"

"Gdyby nie ty pani Hutchins by żyła" - 18 miesięcy więzienia za śmierć na planie "Rust"

Dziś w sądzie w Nowym Meksyku ogłoszono wymiar kary w sprawie Halyny Hutchins , operatorki, która zginęła na planieGrający główną rolę Halynę Hutchins . W wypadku ranny został też reżyser Joel Souza Zbrojmistrzynią na planie filmubyła Hannah Gutierrez-Reed. To pasierbica cenionego w Hollywood trenera od broni palnej Thella Reeda. Ona sama jednak nie miała zbyt dużego doświadczenia.Obrona prosiła o wyrok w zawieszeniu oraz obowiązkową terapię. Sędzina Mary Marlow Sommer nie dała się jednak przekonać argumentom prawników zbromistrzyni. Ogłaszając wymiar kary zwróciła się bezpośrednio do Gutierrez-Reed:Przed ogłoszeniem wyroku głos zabrała sama Gutierrez-Reed, która błagała, by nie zamykać jej w więzieniu:Jest to druga sprawa sądowa dotycząca tragedii na planie "Rust", która doczekała się finału.Przyznał się do winny, za co otrzymał wyrok w zawieszeniu sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Zgodził się też być świadkiem oskarżenia na procesie Gutierrez-Reed.Proces Aleca Baldwina rozpocznie się już za parę miesięcy.