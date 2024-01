Alec Baldwin znów oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci operatorki

Tragedia na planie filmu "Rust". Alec Baldwin, nabita broń, śmierć operatorki, ranny reżyser

O filmie "Rust"

Przypomnijmy, że. Grający główną rolę. W wypadku ranny został też reżyser Joel Souza , tj. nienaładowaną ostrą amunicją.W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że wypadków przypadkowych wystrzałów broni było na planie więcej. Dlatego już. Aktor jednak niezmiennie twierdził, że nie nacisnął na spust., ale prokuratura postanowiła kontynuować śledztwo.Kolejne zeznania oraz analizy przeprowadzone przez specjalistów z FBI zdawały się obalać wersję wydarzeń, którą przedstawiał Baldwin . Dlatego też już jesienią wydawało się pewne, że aktor ponownie usłyszy zarzuty karne.Dave Halls poszedł na ugodę i został skazany na sześć miesięcy w zawieszeniu., w przypadku uznania go winnym zarzucanego mu czynu,Akcjatoczy się w pod koniec XIX wieku w Kansas. Tytułowy Harlan Rust ( Alec Baldwin ) to starzejący się bandyta. Rusza on na ratunek swojemu wnukowi, Lucasowi Hollisterowi ( Patrick Scott McDermott ), który został skazany na powieszenie za zabójstwo. Ich tropem podąża bezwzględny łowca nagród Fenton "Preacher" Lang ( Travis Fimmel ).Niedawno producenci zaprezentowali światu pierwsze zdjęcia, w tym także te pochodzące z materiału zrealizowanego przez Halynę Hutchins . Oto one: