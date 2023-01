Alec Baldwin zostanie oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci

Alec Baldwin usłyszy zarzuty

Getty Images © Mark Sagliocco

Śmiertelny wypadek na planie filmu "Rust". Co wiemy o sprawie?

Chodzi o tragiczny wypadek z 2021 roku, w wyniku którego zginęła operatorka Halyna Hutchins , a reżyser Joel Souza doznał obrażeń. Alec Baldwin oddał strzał, który zabił stojąca za kamerą Halynę Hutchins . Broń naładowała zbrojmistrzyni Hannah Gutierrez Reed.W obu przypadkach grozi im maksymalny wyrok 18 miesięcy pozbawienia wolności. Ze względu na rozszerzenie zarzutów o użycie broni palnej stoją oni jednak przed perspektywą dodatkowych pięciu lat więzienia.To on podał Baldwinowi pistolet. Halls otrzymał wyrok sześciu miesięcy w zawieszeniu i nie trafi do więzienia., skomentowała nadzorująca sprawę Andrea Reeb.Do tragedii na planie filmu "Rust" doszło 21 października 2021 roku. Grający główną rolę Alec Baldwin w trakcie próby śmiertelnie postrzelił operatorkę Halynę Hutchins . Aktor twierdził, że sądził, iż trzyma tzw. "zimną broń", tj. nienaładowaną ostrą amunicją. Sekretarka planu Mamie Mitchell, która stała obok Hutchins w chwili, gdy padły strzały, twierdzi, że aktor nie został wezwany do oddania strzałów. Mitchell złożyła pozew przeciwko Baldwinowi i innym producentom.